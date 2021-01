Dahua Technology lanza el terminal de control de acceso de reconocimiento facial de la serie FACT

Después de rebasar un número acumulado de más de 65.8 millones de casos positivos y 1.5 millones de muertes en todo el mundo en los primeros días de diciembre de 2020, la pandemia de COVID-19 ha arrojado una sombra sobre casi todo el mundo. La actualización epidemiológica y operativa semanal de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) de la OMS nos da una pista de que la situación podría no recuperarse pronto. Comprometidos con la realidad, las personas están haciendo todo lo posible para protegerse mejor a sí mismas y a sus seres queridos en esta nueva normalidad.

Además de seguir los consejos generales que las autoridades dan a los ciudadanos, como mantener la distancia social, encontrarse con gente en espacios abiertos, usar máscaras faciales, etc., la gente se inclina a buscar ayuda de las altas tecnologías. Durante la reanudación del trabajo, las personas necesitan una forma de reducir el contacto físico tanto como sea posible, y ahí es donde entra en juego el control de acceso sin contacto habilitado por reconocimiento facial. El reconocimiento facial es, sin duda, una de las tecnologías que han ganado tanta conciencia durante la pandemia. Según el informe Mercado de Control de Acceso e impacto de Covid-19 – Pronóstico Global hacia 2025 realizado por Marketsandmarkets, el mercado de control de acceso por reconocimiento facial crecerá a US $ 377 millones en 2025, a una tasa compuesta anual del 11.4% 2018-2025.



Dahua Technology lanzó la terminal de control de acceso de reconocimiento facial de la serie FACT para las personas que necesitan ingresar a diversas instalaciones con regularidad. Al ser rápido, preciso, conveniente y confiable, se puede instalar en edificios comerciales, hospitales, escuelas, etc.

Fast Deploying (Implementación Rápida) la terminal de control de acceso de reconocimiento facial de la serie FACT de Dahua, galardonados y desarrollados por la propia empresa, presenta una velocidad de reconocimiento facial de menos de 0,3 segundos por persona. Esto permite una entrada rápida de los empleados a las instalaciones, lo que resulta útil especialmente en las horas pico.



Accurate (Preciso) la terminal de control de acceso de reconocimiento facial de la serie Dahua FACT garantiza una precisión del 99.5% y una gran adaptabilidad a una serie de situaciones exigentes, que incluyen luz intensa, noche oscura, barba, gafas, etc., lo que permite un rendimiento estable en entornos muy diversos.

Convenient (Cómodo) al habilitar la funcionalidad de acceso sin contacto, la terminal de control de acceso de reconocimiento facial de la serie FACT de Dahua ofrece una gran comodidad a los empleados, profesores, estudiantes, trabajadores médicos, etc. También proporciona una capa adicional de protección al reducir sus contactos físicos en las instalaciones donde trabajan o atienden.



Trusted (Confiable) Probado de acuerdo con el estándar TÜV Rheinland ETSI TS 103645, la terminal de control de acceso de reconocimiento facial de la serie FACT de Dahua está certificado por TÜV Rheinland para cumplir con el Reglamento general de protección de datos (GDPR). Esto significa que el terminal de control de acceso de reconocimiento facial de la serie Dahua FACT es de clase mundial en seguridad de la información y protección de la privacidad.

Para los distribuidores e instaladores de seguridad, los productos de control de acceso tradicionales son difíciles de instalar y cablear, y las operaciones de configuración son complicadas. El terminal de control de acceso de reconocimiento facial de la serie Dahua FACT, que admite el modo autónomo, ahorra al máximo los costos de cableado. Además, la configuración se puede realizar en el menú GUI local a través de la pantalla táctil.



La serie Dahua FACT para Control de Acceso con Reconocimiento Facial es adecuado para su aplicación en edificios comerciales, escuelas, hospitales, etc., lo que brinda comodidad y una capa adicional de protección durante la reanudación del trabajo en la nueva normalidad. Con la misión de "Sociedad más segura, vida más inteligente", Dahua Technology continuará enfocándose en "Innovación, calidad y servicio" para servir a socios y clientes de todo el mundo.