Hanwha Techwin presenta las cámaras Wisenet X PTZ PLUS

Hanwha Techwin lanza las nuevas cámaras Wisenet X PTZ PLUS de alta definición. Algunas de las muchas innovaciones incorporadas a estas soluciones consisten en el seguimiento de objetos basado en Inteligencia Artificial (IA), control PTZ preciso, precisión mejorada en los pre-sets, iluminación infrarroja adaptativa y ciberseguridad de alta gama.

“Establecer un nuevo estándar es una frase que se usa a menudo cuando se lanzan productos, pero creo que realmente se puede aplicar a estas nuevas cámaras”, afirmó Mauricio Meza, Gerente Senior de Producto de Hanwha Techwin para América Latina.

“Nuestros equipos de diseño, desarrollo y fabricación, de gran talento, han hecho un uso excelente de su experiencia y, al hacerlo, han elevado el listón en términos de ofrecer a los usuarios la capacidad de supervisar y rastrear de cerca cualquier actividad o incidente sospechoso”, agregó.

Las nuevas cámaras Wisenet X PTZ PLUS de 2MP, 6MP y 4K son capaces de capturar imágenes que pueden utilizarse como prueba pericial hasta una distancia de 200 metros, independientemente de las condiciones de luminosidad. Esto es posible gracias a la tecnología IR adaptativa que ajusta el ángulo de los LED IR de la cámara para que coincida con el nivel de zoom.

Están diseñadas para aplicaciones de protección perimetral y grandes zonas abiertas como aeropuertos, aparcamientos, polígonos industriales, campos deportivos y centros urbanos.

Chipset Wisenet7

En el núcleo de las nuevas cámaras Wisenet X PTZ PLUS se encuentra Wisenet7, el innovador chipset patentado de Hanwha Techwin que ofrece una impresionante lista de tecnologías que ayudan a mejorar de forma clara las credenciales de ciberseguridad de las cámaras.

Estas cámaras Wisenet también se benefician de un sistema de emisión de certificados propietarios de Hanwha Techwin que incluye certificados exclusivos en los productos Wisenet durante la fase de desarrollo y el proceso de fabricación.

Seguimiento automático

Una función de seguimiento automático con IA permite a los operadores de la sala de control supervisar de manera eficiente el movimiento de los objetos, liberándoles de esta tarea y poder así controlar otras cámaras.

Con un clic derecho del mouse, los operadores pueden programar una cámara para bloquear y rastrear automáticamente un objeto específico. Esto se consigue gracias a las analíticas de vídeo con Deep Learning que detectan y clasifican personas y vehículos. El análisis de vídeo está respaldado por algoritmos de IA exclusivos de Hanwha Techwin.

Precisión Pre-set

Durante su ciclo de vida, se prevé que la mayoría de las cámaras PTZ realicen continuos movimientos horizontales y verticales, no siendo extraño que se puedan producir errores de posicionamiento. Las cámaras Wisenet PTZ PLUS, que tienen una precisión en el pre-set de ± 0,1˚ pueden detectar si no están dirigidas con precisión al campo de visión especificado y se moverán en un segundo a la posición correcta.

Otras características importantes

• Los limpiaparabrisas integrados eliminan la lluvia, la aguanieve o la nieve en sí y luego activan un calentador en la lente para secar el agua residual.

• Un rango de inclinación ampliado de hasta 110⁰ garantiza que los objetos colocados encima de las cámaras puedan verse.

• Las mejoras en el control manual de la función PTZ hacen que sea mucho más fácil para los operadores hacer zoom manualmente para ver detalles de cerca de los objetivos y rastrear su movimiento.

• Una función de guardar enfoque, que se puede aplicar a 32 zonas predefinidas, garantiza que, independientemente de las condiciones de luminosidad, una cámara pueda enfocarse rápidamente cuando se mueve a una nueva posición.

Sencillez de instalación

Compactas y un 65 % más ligeras que la mayoría de domos PTZ, las cámaras Wisenet X PTZ PLUS se pueden instalar de forma fácil y rápida. Los técnicos solo tienen que “hacer coincidir 3 puntos y girar”, durante la primera fase de instalación. Esto les permite apretar convenientemente los tornillos sin tener que sujetar la cámara.

A diferencia de las cámaras PTZ convencionales que requieren hasta cinco cables separados, las cámaras Wisenet X PTZ PLUS solo necesitan un cable RJ45 para funcionar y este se instala con un casquillo flexible para garantizar que la cámara sea impermeable.