Ring lanza su primera cámara de seguridad solo para interiores

Ring anuncia el lanzamiento en México de la primera cámara de seguridad exclusiva para interiores de nombre Ring Indoor Cam.

Con su diseño compacto, la nueva cámara Ring Indoor Cam puede instalarse casi en cualquier lugar dentro del hogar, ofreciendo video HD de hasta 1080 píxeles, cuenta con zonas de detección de movimiento, visión nocturna, comunicación bidireccional y grabación en video opcional activada por movimiento. El dispositivo también incluye características de privacidad que les permiten a los usuarios desactivar la grabación de movimiento y audio directamente desde la app gratuita de Ring, además de contar con una luz indicadora que muestra cuándo la cámara está grabando.



Ring también anunció que la tercera generación de la cámara Ring Stick Up Cam, la más versátil de las cámaras de la compañía, está disponible en México. La nueva Stick Up Cam se puede instalar en el interior o el exterior y está disponible a batería, con la opción de sumar un Panel Solar para mantenerla siempre cargada con luz solar o un adaptador para enchufarla a la electricidad (estos accesorios estarán disponibles en México próximamente). Incluye video HD de hasta 1080 píxeles, detección de movimiento, visión nocturna, audio bidireccional y un lente con gran angular, la Stick Up Cam ofrece seguridad hogareña flexible y privacidad cuando más lo necesites.



A través de la app gratuita de Ring, las cámaras Indoor Cam y Stick Up Cam se integran con otros dispositivos de seguridad de Ring para conseguir que los hogares sean más inteligentes y seguros. Las dos nuevas cámaras anunciadas en el día de hoy son compatibles con Alexa y se integran con cerraduras inteligentes que funcionan con Ring. Con solo decir “Alexa, muéstrame el patio trasero" se podrá ver el video en vivo en dispositivos con pantalla como el Echo Show 5 o el Echo Show 8, o “Alexa, háblale a la sala de estar” para empezar a hablar con quien esté dentro de la casa. Los usuarios también pueden ver quién se encuentra en casa, con la cámara Indoor Cam, y abrirle la puerta a amigos y miembros de la familia directamente desde la app gratuita de Ring con cerraduras inteligentes compatibles. Los usuarios pueden configurar la Stick Up Cam para que empiece a grabar automáticamente cuando detecte movimiento con el servicio opcional Ring Protect.



Características de la Ring Indoor Cam



• Instrucciones para una instalación sencilla del tipo “hágalo usted mismo” en cualquier parte dentro del hogar

• Video HD de hasta 1080 píxeles

• Audio bidireccional

• Video en vivo

• Visión nocturna

• Detección de movimiento y grabación activada por movimiento

• Funcionalidad para desactivar la grabación de audio y/o video

• Luz azul de LED que indica cuando el dispositivo está grabando o en la Vista en vivo

• Alimentación por cable para su uso únicamente en el interior

• Modos: personalización de cómo funciona la cámara usando tres modos diferentes (“En casa” “Desactivada”, “Afuera de casa”).

Características de la Stick Up Cam de última generación



• Instalación sencilla del tipo “hágalo usted mismo” tanto en interior como en exterior

• Audio bidireccional

• Video en vivo

• Video HD de hasta 1080 píxeles

• Visión nocturna

• Detección de movimiento y grabación activada por movimiento

• Resistente a todos los climas

• Funcionalidad para desactivar la grabación de audio y/o video

• Evita la grabación de video en áreas específicas con la función “Zonas de Privacidad”

• Luz azul de LED que indica cuando el dispositivo está grabando o en la Vista en vivo

• Disponible a batería recargable, con la opción de adquirir por separado un Solar Panel para una carga con luz solar o un enchufe para electricidad (ambos accesorios estarán disponibles en Amazon próximamente)

• Modos: personalización de cómo funciona la cámara usando tres modos diferentes (“En casa” “Desactivada”, “Afuera de casa”).