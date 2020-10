Las 10 mejores formas de actualizar el sistema de seguridad en los fraccionamientos residenciales y en los negocios

La video vigilancia se convirtió en una parte esencial de la vida diaria, sobre todo en estos momentos en que la inseguridad aumentó durante la pandemia afectando entre algunos aspectos, la reactivación de los negocios y la seguridad de los hogares.

Tan solo el robo a negocios aumentó 25.27% en México durante el periodo de la pandemia, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Sin embargo, los sistemas de seguridad no pueden proteger a las personas y las propiedades de los peligros, a menos de que estén debidamente alimentados, protegidos, conectados y asegurados.



Los sistemas de vigilancia son tan vulnerables como otros dispositivos electrónicos a problemas de energía, manipulación o incluso robo.



En este sentido, planificar y ejecutar la instalación del sistema de videocámaras para un fraccionamiento residencial o una empresa, es sólo la mitad de la batalla ya que buena parte de este tipo de proyectos se debe enfocar en proteger y mantener su funcionamiento y operación las 24 del día.

Estas son 10 formas de asegurar la operación eficiente de los sistemas de video vigilancia:



1.- Conectar todas las cámaras a un Switch de red con puertos PoE (Power Over Ethernet) que integre una barra de distribución de energía “PDU” con supresor de sobretensiones.



Además de permitir una óptima trasferencia de datos y calidad de las señales de voz y video hacia la red, permite disminuir los costos de instalación ya que al conectarlas de manera descentralizada, a parte de la conexión de red, necesitarías contar con un contacto de energía y un eliminador de voltaje independiente para cada cámara, para protegerla de las variaciones y aumentos drásticos de voltaje, que son tan frecuentes en época de lluvias, cuando hay vientos fuertes o sobreconsumo de electricidad en la zona, entre otros factores.



2.- En caso de contar con switches de red, que no suministren alimentación eléctrica a través de Ethernet en una infraestructura LAN estándar, se recomienda utilizar un Inyector Activo PoE, que permite suministrar energía a las líneas de red Ethernet y generar compatibilidad entre el switch de red y los dispositivos PoE, ya sean las cámaras, el DVR, el punto de acceso inalámbrico, teléfono de VoIP, entre otros, sin tener la necesidad de reemplazar los switches de red existentes y la infraestructura relacionada.



3.- Utiliza Supresores de línea, contra las sobrecargas de energía y ruidos eléctricos en las líneas Ethernet, a fin de generar imágenes libres de distorsiones y proteger a los equipos. Algunos modelos protegen las líneas seriales y de red Ethernet sin la necesidad de conectarlos directamente a un contacto de suministro eléctrico, lo que resulta de gran utilidad para proteger líneas PoE hacia y desde las cámaras de seguridad que pueden no tener acceso a una toma de energía eléctrica.



4.- Instala un Sistemas UPS, que además de proteger el sistema de video vigilancia contra sobrecargas, ruido en la línea, voltajes anormales y otros problemas de energía que podrían impedir que el equipo de seguridad funcione; proporcionan tiempo de respaldo, a través de sus baterías, durante cortes de energía para respaldar el funcionamiento y monitoreo remoto de las cámaras y del DVR.



5.- Incluye un sistema de enfriamiento de acoplamiento directo y bajo consumo de energía a fin de asegurar la temperatura adecuada para evitar daños y apagones relacionados con el calor.



6.- Resguarda y asegura los valiosos equipos que integran el sistema de Video vigilancia ubicados en áreas abiertas o en entornos industriales hostiles, ya sean fábricas, áreas de construcción, plantas de servicios públicos, depósitos o bodegas. En gabinetes con cerradura que cumplan la norma industrial IP54 para evitar robo, manipulación indebida y peligros ambientales como humedad, suciedad, polvo, goteos o salpicaduras de líquidos.



7.- Utiliza extensores de audio y video a través de cableado Cat5e / 6, para entregar una alta resolución en imagen, existen con o sin audio y señal IR, son ideales para sistemas de seguridad que cubren entornos grandes y dispersos.



8.- Utiliza un Switch KVM y/o un servidor de consola para monitorear, controlar y administrar de manera eficiente, los sistemas de video vigilancia, a través de un sólo teclado, mouse y monitor.



9.- Se recomienda incorporar un Switch de matriz con control remoto, a fin de conectar viarias fuentes de audio y video HDMI y mostrarlas de manera simultánea en un solo TV, monitor o proyector HDMI. El control remoto permite alternar con facilidad entre los modos de visualización, así como cambiar el audio de forma independiente, para ver una fuente de video y escuchar otra al mismo tiempo.



10.- Cuando los sistemas de seguridad cubren entornos grandes, se recomienda utilizar un Convertidor de Medios de Fibra Multimodo Gigabit a Ethernet, a fin de extender su conexión de red Ethernet y poder cubrir distancias más largas.



En Tripp Lite contamos con todas las soluciones recomendadas para los sistemas de video vigilancia, que permiten lograr su máxima eficiencia y funcionamiento.

José Luis Gutiérrez, Ingeniero de Soporte Técnico de Tripp Lite