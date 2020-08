Ventajas de la plataforma abierta frente a los sistemas end to end



Existe una pregunta recurrente entre los integradores de sistemas de seguridad: ¿es mejor utilizar un VMS de plataforma abierta o un sistema integrado end to end? Es por eso que queremos entregar la visión del fabricante, y de esta manera todos puedan comprender la importancia de saber elegir.

Es sumamente importante tomar decisiones acordes a las necesidades de los clientes, evaluando los pros y contras, así como las posibles consecuencias que los usuarios tendrían que asumir.



Elegir hace parte de la vida. Escogemos una universidad, un trabajo o una especialización, las cuales forjan nuestro viaje profesional. De igual manera decidimos dónde queremos vivir, y si debemos comprar una casa o alquilarla, y así estudiamos las consecuencias económicas de cada elección.



Esto también puede analizarse desde el mundo de los negocios. Piense en lo siguiente: una persona trabaja para una empresa o emprende una. Hay muchas opciones para estudiar: ¿a qué industria quiere atacar? ¿Qué tipos de productos quiere llevar al mercado? ¿Cómo equilibrar la cultura con la productividad, la rentabilidad y la innovación?

Hay diferentes opciones disponibles. Sin embargo, algunas de esas elecciones son mucho más importantes y tienen más implicaciones que otras.



Es por esto que desde Milestone confiamos en la creación de comunidad y asociaciones. La libertad de elegir proviene de la relación con una gran cantidad de socios tecnológicos: socios de canal; todo lo que comprende la comunidad donde trabajan juntos para impulsar la innovación y conducir los negocios al éxito.



¿Cuál es la función del VMS?



Los Video Management Systems (VMS) son aquellos sistemas de información que tienen la particularidad de correr en cualquier tipo de hardware, integrar una gran cantidad de dispositivos IP o dispositivos analógicos, y gestionar los flujos de video y los eventos que ingresan al sistema para poder administrar y resolver las problemáticas de los usuarios.

Un software puede utilizarse para visualizar las imágenes en tiempo real desde cualquier tipo de dispositivo y observar las grabaciones desde archivo a través de Internet.

Los VMS están pensados principalmente para hacer más fácil el trabajo de los operadores, permitiendo configurar y parametrizar ciertas automatizaciones o integrarse con otros sistemas instalados en la organización.

Las particularidades de la plataforma cerrada o end to end



Teniendo claro las funciones del VMS, al hablar de la mentalidad cerrada, la visión singular de cómo la tecnología trabaja para el mercado tendrá cierto grado de vulnerabilidad natural incorporada.



Esto quiere decir que una compañía que utiliza el sistema end to end se cierra al trabajo en conjunto y se aleja de beneficiar al cliente, puesto que se acerca a la obsolescencia de su propio parque tecnológico.



El propósito de las compañías que optan por la plataforma cerrada es tener esa relación directa y bloqueada, eliminar opciones y obtener equilibrio; girar hacia sí mismos como fabricantes.



Los clientes son la parte más importante de estas relaciones, y es claro que ellos tienen diversas necesidades particulares, las cuales varían y evolucionan con el tiempo.



Entonces, si se apuesta por crear tecnología, esta debe girar en función del canal de ventas; eso sería lo correcto no solo hoy, sino en la construcción de un camino para avanzar.

Si no se trabaja en pro del cliente, el fabricante se hace vulnerable a la interrupción. La función de los fabricantes debe ser la creación de dispositivos pensados hacia el futuro.

Beneficios de una plataforma abierta



Como sociedad, todos queremos fortalecer las relaciones, y hacia allí apunta la idea de la noción de lo abierto. Existe una creencia general acerca de priorizar las asociaciones en el negocio.



Los fabricantes debemos ser una comunidad de innovadores que trabajen juntos y ofrezcan opciones únicas e interesantes para el mercado.



Y esto es realmente importante porque la estrategia en la que se apoya esta filosofía es la innovación. Ya que se presenta en un mercado cambiante, permite a los usuarios finales asimilar esas novedades a un ritmo que tiene sentido en el rubro.



Se debe reconocer que, como personas y compañías, todos son diferentes y cada uno tiene necesidades diversas y únicas que evolucionaron con el tiempo. El enfoque debe estar puesto en la innovación.



Otra de las ventajas de la plataforma abierta es que los VMS incluyen paquetes para actualizar los dispositivos con cierta frecuencia. La denominación de plataforma abierta significa que los dispositivos de terceros compatibles pueden agregarse y configurarse con facilidad.

El beneficio de un proveedor de VMS con una relación saludable con fabricantes de cámaras (y otros dispositivos) es que a menudo trabajarán en la creación de controladores antes de lanzar los productos. Esto permite a los instaladores e integradores desplegar dispositivos con nuevas tecnologías tan pronto como estén disponibles.



¿Cuál es la mejor opción para el negocio?



Esto realmente se trata de elecciones, y es ahí donde comenzamos: en la idea de tener muchas opciones en lugar de estar encajonado en una dirección limitada.

Tener la libertad de recorrer múltiples caminos, navegar con la capacidad de girar a la izquierda, girar a la derecha o avanzar; hay muchos caminos por recorrer, y en el trayecto de descubrir esas diferentes opciones poder replicar eso en los negocios.



No solamente los fabricantes aportan innovación al mercado, los integradores de sistemas también apuntan a esto. La clave está en creer en las alianzas.

En resumen, vale destacar que la esencia está en tener un plan para el futuro. Tomar decisiones hoy para predecir lo que sucederá mañana.



Cada vez que elegimos, escogemos lo que queremos hacer y también los pasos que debemos dar para conseguirlo. Entonces, es un acto de equilibrio.

Milestone se mantiene fiel a lo que es y está comprometido con cada uno de sus socios al defender y creer en el poder de lo abierto.





Tim Palmquist, Vicepresidente para las Américas de Milestone Systems