Séptimo Aniversario - Editorial

Hace un año platicaba en la oficina de los retos que venían en el corto plazo y sinceramente el panorama planteado era alentador, veíamos signos de crecimiento y de manera general pensábamos que todo iba a fluir de manera positiva. Quién iba a pensar que a finales de 2019 se gestaba una de las situaciones más complicadas de los últimos tiempos.

Internamente estuvimos planeando una nueva estrategia de llegada a los integradores para estrechar la comunicación y de esta manera aumentar las oportunidades de negocio tanto para lectores como clientes. Y justo a pocos días de haber iniciado la reestructuración, el gobierno mexicano instó a ciudadanos y empresas a minimizar actividades con una estrategia de confinamiento a fin de evitar la propagación del coronavirus.



A partir de entonces la historia cambió, al principio pensamos que el impacto iba a ser negativo al ver cómo la economía se iba estancando y cómo impactaba directamente en las decisiones de los clientes. Sin embargo, esta pandemia nos ayudó a confirmar que los planes hechos a principio de año eran los correctos, que la tendencia en medios iba a cambiar y nos mostró un panorama de comunicación sin medios impresos, con un fuerte despunte en medios digitales y que el impacto no es transitorio sino creador de una Nueva Normalidad.



En este punto vimos surgir el frenesí por los webinarios, todo el mundo estaba buscando desesperadamente una forma de mantenerse en contacto durante la pandemia. Otro suceso importante fue la cancelación de eventos masivos, un gran golpe asestado por el COVID-19 y que está causando gran conmoción, ya que muchas empresas quieren trasladar sus eventos presenciales al mundo virtual, lo que en teoría suena bien pero definitivamente no es lo mismo interactuar con otras personas en actividades durante ocho horas que estar sentado frente a una pantalla la misma cantidad de tiempo.



De nuestro lado, como medio de comunicación la pandemia nos demostró que la migración de medios impresos a digitales no tiene vuelta atrás, que los esfuerzos en publicidad deberán ser reformulados hacia una estrategia de reputación y que para ello necesitan un especialista que los ayude a comunicar, pues trasladar los anuncios impresos a redes sociales no va a ser suficiente.



En cuanto a los webinars, nos dimos cuenta que una sesión en línea de más de 40 minutos requiere un vocero sumamente capaz de mantener la atención y que tener personas conectadas no te garantiza que te estén escuchando. Por otro lado, los eventos virtuales deben tener su propio formato bajo la premisa de que menos es más, es decir, obligar al usuario a realizar un recorrido 3D por un supuesto mundo virtual es innecesario, los asistentes buscan respuesta a sus necesidades de negocio y entre más pronto la encuentren mejor.



Creo firmemente en que la pandemia lejos de tener un impacto negativo nos dio la oportunidad de evolucionar de manera acelerada. Por supuesto, para estar a la altura de las necesidades debes contar con un gran equipo que te respalde, por esta razón agradezco enormemente a todo mi equipo de ventas, telemarketing, diseño y por supuesto a los colaboradores externos. Todos son sumamente valiosos, como personas, como profesionales y sobre todo como amigos ya que en estas épocas difíciles, se mantuvieron firmes aportando nuevas ideas y logrando desarrollar nuevos proyectos.



También doy gracias a las empresas que siguen confiando en nosotros y que nos hacen parte de su estrategia de crecimiento, sabemos que a este 2020 todavía le resta medio año y por supuesto estamos con ustedes para alcanzar las metas que se hayan propuesto.



En cuanto a los lectores, de verdad en estos meses me han sorprendido, gracias a todos aquellos que amablemente nos comparten sus comentarios y se han tomado el tiempo de atender una llamada. Sabemos que son tiempos difíciles pero estamos seguros que podemos seguir cerrando filas para salir adelante.

Atte.

Carlos Alberto Soto

Director General de SecuriTIC