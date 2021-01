En el 2021 el espacio será el nuevo objetivo de los ciberataques: Darktrace

A lo largo de 2021, la ciberseguridad continuará teniendo gran influencia. Esto es consecuencia de lo que sucedió en el 2020, donde muchos por primera vez dimensionaron la importancia de la ciberseguridad en la vida diaria, sin importar si eras un estudiante, una pequeña empresa o una corporación. Por lo tanto, no sorprende que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el gasto global en ciberseguridad ascenderá a 44 mil millones de dólares para 2030.

Sin embargo, el 2021 traerá nuevos retos y oportunidades. A continuación, algunas predicciones que nos comparte Darktrace, empresa global de ciberseguridad, sobre qué nos depara el 2021.

Los ciberataques comienzan en el espacio exterior

La posibilidad de ciber ataques a satélites y hacia otras misiones espaciales ha estado incrementando durante la última década. Los hackers intentarán aprovechar las vulnerabilidades en la infraestructura cada vez más digitalizada en el espacio. Estas vulnerabilidades digitales plantean graves riesgos no solo para los activos espaciales en sí, sino también para la infraestructura terrestre. Si no se contienen, estas amenazas podrían interferir con el desarrollo económico mundial.

Cada vez más organizaciones espaciales han adoptado la IA para defender de forma autónoma su infraestructura espacial, y esta tendencia seguirá creciendo en 2021 a medida que aumenten los ciberataques en el espacio.

Trabajar desde cualquier lugar: un reto para la ciberseguridad

Muchas empresas han decidido mantener una política flexible sobre dónde y cómo trabajar. La definición tradicional de "trabajar desde casa" o "trabajar desde la oficina" ya no existe. Los equipos de trabajo ahora son dinámicos. Desde una perspectiva de seguridad, este es un desafío importante. El comportamiento de los usuarios es más dinámico que nunca ya que se pasa de correos electrónicos a aplicaciones y servicios en la nube. Además, una fuerza laboral dinámica podría significar que los empleados se conecten a redes que no sean corporativas. Por lo tanto, en 2021 las defensas de la organización deben ser moldeables, con el potencial de brindar una visibilidad completa de todos los dispositivos en su red para detectar cualquier amenaza antes de que cause daño.

Hackers pondrán énfasis en esparcir noticias falsas

2020 fue el año en el que la información y la desinformación se enfrentaron entre sí, alimentadas por una gran cantidad de noticias falsas que entretuvieron y distorsionaron el discurso político. Se culpó a ciberdelincuentes de realizar ataques a nombre estados-nación de los ataques dirigidos a la investigación de la vacuna COVID-19.

En el 2021 se verán más de los llamados "ataques de confianza", en los que hackers utilizarán el acceso ilegítimo a las redes informáticas, no para robar datos sino para alterar sutilmente la información y socavar su integridad. Estos ataques buscan erosionar la confianza en los datos y, por lo tanto, en las instituciones y organizaciones que son guardianes de los mismos.

El próximo año podemos esperar que los hackers lancen ataques de confianza contra las empresas y los gobiernos de países, ya que buscan difamar la reputación de las empresas o interrumpir la actividad económica.

El 5G y la nueva ola de atques DDosS

En 2021, 5G permitirá un aumento masivo de la conectividad y la aparición de nuevos tipos de aplicaciones, lo que animará a los ciberdelincuentes a lanzar ataques más ambiciosos.

Veremos un resurgimiento de botnets y ataques DDoS, que podrán apuntar a una gama mucho más amplia de dispositivos 5G conectados a internet. Estos ataques no solo amenazan a sus objetivos, sino que también pueden afectar los servicios de red y causar cortes de red altamente dañinos.

Los ciberataques los combatirá la Inteligencia Artificial

En 2021, el cambio continuará, y la IA realizará cada vez más investigaciones de seguridad. La IA hará el trabajo más pesado: entenderá el contexto que rodea una amenaza potencial, probará hipótesis y producirá informes en segundos. El personal humano ya no tendrá que realizar este trabajo analítico centrado en los datos y, en cambio, se podrá enfocar en la comunicación empresarial y en la realización de análisis de valor. Esta asociación de humanos e IA será la base de la ciberseguridad en 2021 y en los años siguientes.