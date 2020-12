Los expertos de Avast predicen estafas relacionadas con vacunación del Covid-19

Los expertos en ciberseguridad de Avast prevén más estafas de vacunación del Covid-19, abuso de infraestructuras débiles de home office, infraestructura y proveedores de VPN empresariales y ataques de ransomware en 2021. Avast también espera que las campañas de desinformación deepfake y otras campañas maliciosas generadas por IA ganen más tracción. Específicamente, en la plataforma Android, los expertos de Avast predicen más ataques de adware, estafas de fleeceware y uso de stalkerware.

Estafas de vacunación para el Covid-19 y ataques a organizaciones farmacéuticas y de atención médica



En 2020, con el inicio de la pandemia, comenzaron a circular tiendas falsas relacionadas con el Covid-19, prometiendo curas y consejos dudosos para la supervivencia de la pandemia. Con la disponibilidad de vacunas esperada para 2021, los expertos de Avast predicen un aumento en las estafas de vacunación, presentadas a los usuarios a través de tiendas falsas y anuncios en las redes sociales.



Este año, varias instituciones de salud en los EE. UU., Europa y Asia fueron atacadas por ransomware, robando datos que en algunos casos se filtraron al público. Los grupos de ciberdelincuencia también iniciaron ataques de espionaje contra organizaciones de investigación farmacéutica y clínica. En 2021, los expertos en inteligencia de amenazas de Avast anticipan más ransomware, exfiltración de datos y ataques de espionaje en los sectores farmacéutico y sanitario.

Como muchos empleados continuarán trabajando desde casa en 2021, existe una alta probabilidad de que continúen los ataques cibernéticos a la infraestructura y los proveedores de VPN empresariales, con el objetivo de infiltrarse en las redes comerciales con ataques dirigidos diseñados para espiar información confidencial y robar propiedad intelectual e información de los clientes.



“Anticipamos ver una continuación de los ataques de ransomware a las instituciones de salud y la exfiltración de datos confidenciales, con ataques dirigidos específicamente a las empresas e instituciones farmacéuticas para recopilar información confidencial de los clientes para el chantaje y el espionaje industrial. Las empresas de otros sectores corren el riesgo de ser víctimas de ataques dirigidos a través de su infraestructura VPN y aplicaciones de escritorio remoto que pueden estar usando para conectar a los empleados que trabajan desde casa”, dijo said Jakub Kroustek, Líder de equipo del laboratorio de amenazas de Avast.



Los Deepfakes jugarán un papel más importante en las campañas de desinformación



La calidad de los deepfakes ha mejorado mucho en los últimos años, pero hasta ahora solo se han utilizado en casos aislados o como prueba de concepto. En los videos deepfake, los trucos de animación por computadora se utilizan para manipular gestos, expresiones faciales y la voz de una persona real, como un político o una celebridad, lo que dificulta que la audiencia distinga si una acción o declaración de la persona es real o no. Lo avanzada que es la tecnología en la actualidad se puede ver en ejemplos de investigadores que demuestran “cómo crear videos deepfake en cinco minutos”.



Los conjuntos de datos y las bases de conocimiento para las amenazas basadas en inteligencia artificial crecerán aún más



Si bien aún no hay evidencia clara de amenazas conocidas basadas en IA que circulen en la naturaleza, Avast ha observado una aceleración en el crecimiento de amenazas nuevas y emergentes. Este crecimiento se debe al uso de la automatización por parte de los adversarios donde la IA puede estar involucrada hasta cierto punto, probablemente en combinación con técnicas más simples.



Las campañas maliciosas, los ataques dirigidos y las amenazas persistentes avanzadas generadas mediante técnicas de IA ya son viables, pero para que sean efectivas, se necesitan conjuntos de datos y bases de conocimientos muy extensos y los expertos en IA de Avast anticipan que se desarrollarán en 2021 y más allá.



Adware y stalkerware prosperarán más



En los dispositivos móviles, los expertos de Avast anticipan que el panorama de las amenazas móviles estará dominado por adware agresivo, ya que es una forma fácil para que los ciberdelincuentes ganen dinero. Durante la mayor parte de 2020, el adware fue la amenaza más fuerte de Android, con aproximadamente un tercio de todas las amenazas siendo adware. Fleeceware, una estafa de suscripción que puede describirse como una combinación de adware y aplicaciones falsas, también fue prominente en 2020, tanto en iOS como en Android. Los expertos de Avast predicen que probablemente seguirán siendo dominantes en 2021.



Desde la oleada inicial de stalkerware durante la primera ola de la pandemia, la cantidad de ataques de stalkerware global se ha mantenido alta a lo largo de 2020. Stalkerware son aplicaciones que suelen ser instaladas en secreto por una persona cercana a la víctima, como un cónyuge celoso, para espiar a la persona rastreando su ubicación física, monitoreando mensajes y grabando llamadas telefónicas. Los expertos en inteligencia de amenazas móviles de Avast esperan que esta tendencia continúe, pero no esperan ver un nuevo aumento.