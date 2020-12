Netskope realizará SASE Week

Netskope acaba de anunciar la agenda completa y la lista de oradores para la Semana SASE (SASE Week) un evento virtual que busca desmitificar la arquitectura de servicios de acceso seguro y favorecer la transformación digital para los trabajadores remotos en cualquier lugar. Como líder en SASE y Zero Trust, Netskope ofrecerá a los asistentes el contenido y los recursos necesarios para aprovechar esta nueva vanguardia de la tecnología digital.

La lista actualizada incluye oradores de Ashland, Corvus Insurance, CrowdStrike, ESG, Okta, TMX Group y PwC. Además de una clara labor formativa y divulgativa, los asistentes a estos eventos podrán participar de una importante acción social. Netskope donará 10 dólares a la organización benéfica elegida por cada participante: Conservation International, Scratch Foundation, o World Central Kitchen.

“En Netskope lideramos la iniciativa SASE y Zero Trust y queremos compartir el conocimiento y los recursos que las organizaciones requieren para afrontar esta nueva etapa de la empresa digital”, afirma Samuel Bonete, Regional Sales Manager de Netskope Iberia. “A diferencia de otros fabricantes, Netskope ha construido su propia cloud distribuida “New Edge”, desde la cual, y sobre infraestructura propia y servicios Cloud, presta sus servicios de seguridad basados, entre otros, en un modelo ZeroTrust. Esta estrategia difiere mucho de la seguida por otras referencias que limitan su apuesta a subir máquinas virtuales de sus appliances de seguridad a Cloud Pública, y prestar servicios desde allí”.

¿Qué se puede esperar?

La Semana SASE ha sido concebida como una plataforma informativa y educativa dirigida a todo tipo de expertos en seguridad cibernética, con eventos diseñados específicamente para profesionales técnicos y ejecutivos por igual. De este modo, los asistentes podrán:

• Definir la red clave y los componentes de seguridad de SASE y obtener información sobre cómo empezar a construir una arquitectura lista para SASE

• Descubrir los beneficios de negocio a largo plazo de Zero Trust y SASE

• Explorar los casos de uso común de un caso de uso para Zero Trust y SASE y entender cómo se relacionan

• Escuchar ejemplos reales de CISOs sobre cómo SASE y Zero Trust están transformando sus organizaciones

• Aprender lo que SASE significa para el equipo de la Red IT y cómo optimizar para el éxito compartido a través de la red y la seguridad

• Obtener un la visión de los analistas acerca de cómo no caer en la trampa de fabricantes tradicionales y obtener claridad sobre SASE y el cambio real que proveerá a las organizaciones de todos los tamaños en todo el mundo

• Asistir a las sesiones de demostración en vivo de la plataforma Netskope y comprobar cómo Netskope ofrece soluciones diseñadas para una arquitectura SASE

Agenda SASE Week



Para acercar los beneficios de Secure Access Service Edge y facilitar su comprensión para construir una arquitectura SASE, Netskope ha organizado una variada agenda, con distintas sesiones en las que se mostrará: desde los conceptos que desmitifican SASE hasta la utilidad que supone la cohesión entre SASE y una estrategia de confianza cero, sus ventajas tecnológicas o cómo la adopción de esta tecnología puede ayudar a los CISOs en el despliegue de sus estrategias digitales.



En su última sesión, también se mostrará cómo la innovadora plataforma de Netskope, nativa de la nube y centrada en los datos, cubre exhaustivamente varios casos de uso de alto impacto donde los actuales productos de gateway web seguro son ineficaces.

Para conocer todas las sesiones programadas, en inglés y español – y sus horarios según zona- de la Semana SASE de Netskope, que tendrán lugar entre el 7 y el 10 de diciembre, o registrarse en ellas, puede hacerlo aquí:

https://saseweek.splashthat.com/