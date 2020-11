Netskope presenta nuevas herramientas de análisis y visualización dinámica

Netskope anuncia Netskope Advanced Analytics, el servicio interactivo de análisis de datos que proporciona cuadros de mando visuales, ricos y exhaustivos; informes sobre el uso de la nube y la web; y datos para ayudar a las organizaciones a medir y comprender su nivel de riesgo, lo que se traduce en mejores decisiones y óptimos resultados en seguridad.

A medida que las aplicaciones y los datos se mueven fuera del perímetro tradicional corporativo, el papel del equipo de seguridad está cambiando. En la actualidad, la superficie de aplicación se extiende más allá de la empresa para incluir miles de servicios SaaS/IaaS de terceros, la nube y la web, por lo que cada vez es más complicado contar con una visión consolidada que permita tomar decisiones.



A este respecto, el informe de Netskope sobre la nube y sus amenazas, Cloud and Threat Report (agosto de 2020) muestra cómo las grandes organizaciones utilizan ahora más de 7.000 aplicaciones en la nube, con un aumento del 161% en las visitas a aplicaciones y sitios de riesgo entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020. Como resultado, el análisis y la entrega de informes precisos sobre los esfuerzos que realizan las compañías para proteger a usuarios y datos se ha convertido en algo muy difícil de obtener.



La importancia de conocer el nivel de riesgo



Netskope Advanced Analytics es un servicio de Business intelligence enfocado a realizar análisis de grandes conjuntos de datos. Ofrece a las organizaciones perspectivas dinámicas y en tiempo real sobre su postura de riesgo en la nube para aplicaciones, usuarios y datos de terceros.



Los equipos de seguridad pueden aprovechar las capacidades de Netskope Security Cloud para obtener una visión completa y personalizar fácilmente los informes a fin de proporcionar detalles relevantes para cada organización. Por ejemplo, al combinarlo con Netskope Next-Gen Secure Web Gateway (SWG), los equipos de seguridad obtienen visibilidad sobre el uso de las aplicaciones con más de 500 campos de metadatos en la nube y en la web.



A diferencia de los proveedores de seguridad heredados, Netskope Advanced Analytics es una plataforma de análisis intuitiva y diseñada especialmente para reducir la dependencia de las herramientas externas de inteligencia empresarial. Esto ayuda a los equipos de seguridad a obtener la información que necesitan, a detectar tendencias, a concentrarse en las áreas de interés y a profundizar en los detalles.



"Netskope es una solución imprescindible para favorecer un estilo de trabajo seguro y flexible. Además, las capacidades de Análisis Avanzado de Netskope, como el cuadro de mando predefinido para CISOs, nos permiten demostrar a nuestros ejecutivos el valor que supone implementar Netskope. La velocidad y la eficiencia de los informes son excelentes, lo que favorece la obtención de la información y los resultados que necesitamos y exactamente cuando los necesitamos", expresa Yuichi Higashihara, Responsable de Seguridad de la Información y Gestión de TI en Nikko Chemicals.



"A medida que las organizaciones migran sus aplicaciones del centro de datos a la nube, los equipos de seguridad deben lidiar con nuevos retos y frentes en el panorama de las amenazas. Las empresas necesitan gestionar el riesgo y aplicar controles para proteger sus datos, mientras un número creciente de usuarios trabaja a distancia, y el perímetro de la red tradicional se ha convertido en irrelevante. Todos estos factores originan nuevos puntos ciegos para los responsables de seguridad, así como una mayor necesidad de recibir una mejor información para poder proteger a usuarios y datos", afirma John Martin, Responsable de Producto de Netskope. "Netskope Advanced Analytics ayuda a las organizaciones a entender el riesgo que implican las aplicaciones, a personalizar los informes que serán entregados a los responsables, y a desarrollar un programa de seguridad para gestionar el riesgo, con los controles de protección apropiados para salvaguardar los datos y detener las amenazas".



Entre los principales casos de uso de Advanced Analytics se incluyen:



• Cuadro de mando para medir la Experiencia de Cliente: Advanced Analytics proporciona una visión general de los indicadores clave de rendimiento del programa de seguridad. A destacar su sencillo diseño, para mantener informados a los miembros de la dirección ejecutiva sobre la postura de seguridad de la organización.



• Cuadro de mando para conocer el Riesgo de los Datos: Advanced Analytics permite conocer dónde están los datos de la empresa, los riesgos asociados a las aplicaciones que utilizan los usuarios y la eficacia de las políticas de seguridad gracias a las capacidades de protección de datos de Netskope Security Cloud.



● Cuadro de mando sobre Riesgos y uso de la nube y SaaS: Las aplicaciones que una organización utiliza pueden cambiar de la noche a la mañana, por lo que los responsables de seguridad necesitan evaluaciones documentadas de lo que está sucediendo. Esto les ayudará a supervisar la adopción de aplicaciones, identificar el potencial de riesgo e implementar políticas de seguridad apropiadas para una adopción segura, de acuerdo a las necesidades de cada organización.



● Cuadro de mando sobre amenazas en la web y en la nube: Las amenazas en la nube están cambiando la forma en la que las organizaciones entienden la seguridad. En lugar de limitarse a bloquear los sitios dañinos, las empresas deben poseer un conocimiento profundo de cómo se utilizan las aplicaciones en la nube y quién accede a ellas. Advanced Analytics proporciona una visión clara de las amenazas para los usuarios y los datos, con detalles para ayudar en las investigaciones.



La plataforma Netskope Security Cloud, entregada en la red global de nubes privadas NewEdge, proporciona una visibilidad inigualable y protección de datos y amenazas en tiempo real para los servicios en la nube, los sitios web y las aplicaciones privadas a las que se accede desde cualquier lugar y sin importar el dispositivo. Ninguna otra empresa del mercado ha abordado las cambiantes demandas combinando las capacidades de los SWG de próxima generación, el CASB líder a nivel mundial, la Gestión de la Postura de Seguridad en la Nube, el acceso a la red basado en Zero Trust y el aprendizaje avanzado de máquinas para detectar exfiltración de datos no autorizados, así como la protección avanzada contra amenazas. Solo Netskope entiende la nube y adopta un enfoque centrado en los datos que capacita a los equipos de seguridad con el equilibrio adecuado de protección y la velocidad que necesitan para asegurar su viaje de transformación digital.