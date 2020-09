Fortinet obtiene la mejor calificación en protección de correo electrónico de Microsoft 365



Fortinet se expone como la empresa que cuenta con las soluciones de protección de correo electrónico más eficientes para Microsoft 365 (M365). Según la firma, esta es la conclusión de las principales pruebas de la industria: Virus Bulletin Spam (VBSpam) Report, ICSA Advance Threat Defense (email) y SE Labs Email Security Gateway Test Report.

Hoy, con cientos de millones de empleados trabajando desde sus hogares, las empresas están recurriendo al software como servicio (SaaS), incluido Microsoft 365, como nunca antes. Al mismo tiempo, el correo electrónico es el mecanismo más utilizado para los ciberataques y por eso es fundamental que las empresas cuenten con seguridad avanzada en sus herramientas basadas en SaaS.

Microsoft ofrece dos servicios de seguridad para M365: Exchange Online Protection (EOP) y Advanced Threat Protection (ATP). Estos servicios cuentan con la mayoría de los recursos necesarios para defender una infraestructura de productividad, pero las amenazas cada vez más sofisticadas y en evolución requieren el complemento de estos recursos nativos con una solución de seguridad que sea integral y dinámica, protegiendo así la interacción de las empresas con la nube.

El último informe de SE Labs comparó el desempeño de los principales servicios de seguridad de correo electrónico contra ataques dirigidos y consolidó los resultados en una única métrica, “True Accuracy”, que tuvo en cuenta no solo la detección, sino también la corrección de falsos positivos y falsos negativos. Esta métrica, en particular, incluía cómo la solución manejaba mensajes no maliciosos y los componentes de esos mensajes como archivos adjuntos y enlaces a sitios web. Según SE Labs, FortiMail de Fortinet se encuentra entre los líderes en calificaciones de precisión total, con más del 90% de las amenazas detectadas.

Otras pruebas también revelan la capacidad de Fortinet para detectar amenazas con pocos o ningún falso positivo: Virus Bulletin, en su revisión trimestral comparativa de detección de SPAM, declaró a Fortinet como la solución más efectiva, detectando el 99,84% de los correos electrónicos maliciosos con cero falsos positivos. Las pruebas de ICSA confirmaron los hallazgos del Virus Bulletin: después de cinco semanas de pruebas exhaustivas, ICSA reportó que Fortinet FortiMail detectó el 99,8% de las amenazas con una tasa de falsos positivos por debajo del 1,6%, estando entre los mejores resultados de cualquier producto probado.

“A través de Fortinet Security Fabric, ofrecemos el conjunto de soluciones de seguridad más amplio y eficaz para la nube. Fortinet trabaja en estrecha colaboración con Microsoft para integrar sus soluciones con M365, proporcionando modelos de consumo flexibles y opciones de implementación para entornos locales, híbridos y de múltiples nubes”, dice Rafael Venancio, gerente de Negocio de Nube de Fortinet para Latinoamérica.

Seguridad avanzada para Microsoft 365 con Fortinet

La detección de correo electrónico malicioso es solo una parte de la seguridad para M365. Otros elementos de seguridad efectivos para M365 que ofrece Fortinet incluyen:

• Autenticación robusta: FortiToken Cloud proporciona administración de autenticación multifactor, incluidos tokens de software y móviles, en un entorno FortiGate integral.

- Plataforma robusta para administrar el ciclo de vida de su sistema de autenticación de dos factores.

- Panel intuitivo disponible en cualquier lugar con conexión a Internet.

• Seguridad del correo electrónico: FortiMail Cloud inspecciona los correos electrónicos entrantes y salientes para prevenir amenazas y evitar la pérdida de datos.

- Eficacia independiente mejor evaluada, obteniendo puntuaciones máximas en Virus Bulletin, ICSA Labs y otras pruebas de terceros.

- Cobertura completa: anti-spam, anti-phishing, anti-malware, sandboxing, desarme de contenido, análisis de suplantación, prevención de pérdida de datos (DLP), cifrado y archivo de mensajes.

• Sandboxing: FortiSandbox Cloud analiza archivos y URL en busca de ciberataques nuevos y previamente desconocidos. FortiSandbox utiliza fuentes de amenazas en tiempo real junto con análisis heurístico, aprendizaje automático e inteligencia artificial para identificar amenazas de día cero.

• Seguridad SaaS: FortiCASB se integra a la perfección con Microsoft 365 para brindar visibilidad y control sobre cómo se protege y utiliza Microsoft 365.

- Inspección de contenido sobre la marcha o en reposo con los servicios sandbox e inteligencia de amenazas mejor calificados de FortiGuard Labs AV.

- Supervisión y garantía del comportamiento y los derechos de los usuarios, así como control del uso autorizado de una amplia gama de tipos de datos confidenciales, según lo definido por las regulaciones de la industria o la política corporativa.

- Identificación de instancias de aplicaciones de TI en la nube no aprobadas.

- Supervisión de las aplicaciones SaaS, como M365, para detectar problemas de cumplimiento como el cifrado de datos, la autenticación adecuada y las políticas de seguridad adecuadas.

Soluciones de seguridad en nube dinámica

“Las aplicaciones basadas en SaaS, como Microsoft 365, son solo un ejemplo de la necesidad de soluciones de seguridad corporativa para infraestructuras basadas en la nube. Las soluciones de seguridad en la nube dinámica de Fortinet incluyen seguridad de red, seguridad de aplicaciones y seguridad de plataforma para las principales nubes, tanto públicas como privadas”, añade Venancio.

El Programa de evaluación de amenazas cibernéticas de Fortinet (CTAP, por sus siglas en inglés) es un programa gratuito que analiza el tráfico de correo electrónico en busca de spam, correos electrónicos de phishing y malware. Después de una evaluación de dos semanas, Fortinet proporciona un informe detallado de evaluación de riesgos.