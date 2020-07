Fluid Attacks hace del hackeo preventivo un negocio en expansión

En entrevista exclusiva Felipe Gómez, LATAM Manager de Fluid Attacks, comparte la forma en que la empresa ayuda a los desarrolladores de software y aplicaciones a evitar problemas de seguridad antes de lanzar sus soluciones al mercado.

De acuerdo con el ejecutivo, existen grandes riesgos al lanzar un aplicativo que no ha llevado a cabo un análisis de vulnerabilidades, por lo que su empresa encontró su nicho ayudando a los desarrolladores a probar la seguridad al mismo tiempo que se va gestando el producto.



“La experiencia de trabajo con diversos tipos de empresas nos indica que es 10 veces más económico detectar una falla de seguridad en el software mientras está en desarrollo que al final del proceso. Además, es más fácil ir detectando vulnerabilidades e ir cubriendo las brechas que intentar resolver una crisis una vez lanzado al mercado”, aseguró Gómez.



Este tipo de servicios son populares entre empresas del sector financiero, líneas aéreas, hospitales, sin embargo, cualquier nivel de empresa que busque evitar riesgos al desarrollar software y aplicaciones es candidato potencial para ser cliente de Fluid Attacks.



“Hemos ganado la confianza de varias de las instituciones bancarias más importantes de algunos países de América Latina y esto se debe a que contamos con la experiencia y equipo más grande de la región. Todos nuestros colaboradores forman parte de la empresa (no tenemos externos) y pasan por rigurosos procesos de evaluación tanto técnica como de confianza, además tenemos un sitio centralizado donde se reportan las vulnerabilidades que nos garantiza mayor confidencialidad”, explicó el gerente de LATAM.



Negocio con canales



Si bien la empresa atiende necesidades de clientes de manera directa, el modelo de trabajo con canales es una opción abierta, en este caso el partner incorpora los servicios a su portafolio y Fluid Attacks se encarga de realizar el análisis de vulnerabilidades, entregando un margen de ganancia para el canal de 30%.

“Brindar servicios de hacking continuo es un mercado que solo nosotros estamos atendiendo en la región, por ello, hemos crecido 90% más de la meta prospectada, sin embargo, el potencial de negocio es todavía muy grande, considerando que al momento se hacen negocios con empresas en México, Estados Unidos, Chile, Perú y algunos países de Centroamérica”, comentó Gómez.



“El plan es seguir creciendo y esto lo pueden aprovechar los canales para incrementar sus oportunidades de negocio. Simplemente hay que analizar cuántas empresas están desarrollando alguna aplicación o software para mantenerse competitivos, empresas del sector salud, educación, banca son las más activas, incluso cualquier negocio que esté por lanzar un aplicativo relacionado con comercio electrónico necesita ayuda para asegurar que su producto no represente un riesgo para la empresa o para sus usuarios. Así de grande son las oportunidades que representa el servicio de hackeo continuo”, concluyó.