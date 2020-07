ManageEngine propone gestión remota para reducir brechas de seguridad

En entrevista exclusiva con Andrés Mendoza, Jefe Técnico de ManageEngine en Latinoamérica, explicó que la pandemia aceleró grandes cambios a nivel global, uno de los más importantes es el trabajo remoto que puso a prueba las habilidades de adaptación de las empresas e hizo evidente la necesidad de contar con una solución que permita gestionar los dispositivos de forma remota.

Ante esta situación la firma lanzó una solución gratuita de herramientas básicas de trabajo para home office denominado Secure Remote Tools Kit, con el objetivo de ayudar a trabajar a las personas desde su casa sin descuidar la seguridad.



“Durante la pandemia vimos cómo un gran número de empresas enviaros a sus colaboradores a trabajar de manera remota, sin embargo, muchas personas tuvieron que utilizar equipos que tenían a mano y no necesariamente actualizados o con alguna solución de seguridad. Por esta razón decidimos lanzar un kit multiplataforma que las empresas pudieran utilizar de primera mano” , comentó Mendoza.



Dentro de Secure Remote Tools Kit estaban disponibles dos herramientas, por un lado Remote Access Plus, solución de acceso remoto a computadoras y servidores que permite brindar asistencia técnica en operaciones cotidianas, con capacidad para acceder de forma segura a equipos con sistema operativo Linux, Wndows y Mac.



La segunda herramienta se llama Access Manager Plus, que permite realizar conexiones remotas a servidores, consolas web, switches, routers sin importar si están detrás de un VPN.



Cabe señalar que este kit se entregó de manera gratuita y sin límite usuarios hasta el 1o de julio de 2020, a manera de apoyo durante la fase más crítica de confinamiento para empresas de cualquier tamaño. A partir de la fecha la herramienta se mantiene gratuita solo hasta 10 usuarios, por lo que podrá seguir siendo utilizada por la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas en México.



“Este kit facilita que el encargado de TI de la empresa pueda analizar los recursos que está utilizando el usuario remoto y ayudarlo a cerrar brechas de seguridad relacionadas con actualización de sistema operativo, instalación de software de seguridad, parches o cualquier otro requerimiento que ayude a disminuir los riesgos que implica trabajar fuera del entorno corporativo”, destacó el Jefe Técnico de ManageEngine en Latinoamérica.

Negocio potencial



De acuerdo con el ejecutivo, a nivel global se realizaron alrededor de 100 mil descargas del kit, lo que para ellos significa que un 10% de usuarios migren hacia la versión comercial, es decir, compren el licenciamiento para utilizar las herramientas en más de 10 usuarios.

Esta oportunidad de negocio se traslada por supuesto a los canales, que en México están liderados por Ingeniería DRIC, que ha sido un fiel aliado de la marca en los últimos tiempos. En este sentido, si existe interés en conocer con mayor profundidad el portafolio de soluciones de ManageEngine, la sugerencia es acercarse con ellos o bien enviar un correo a la cuenta Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .