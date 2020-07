Aumentó 51% el uso de aplicaciones de espionaje y acoso en línea durante la cuarentena: Avast

Avast ha encontrado un aumento del 51% en el uso de aplicaciones para espionaje y stalkerware desde que empezó la cuarentena en marzo hasta junio, en comparación con los datos de enero y febrero de 2020. En México, desde marzo, Avast ha protegido a 525 usuarios de aplicaciones de espionaje y, la mayoría de acoso, con un aumento mensual del 29% en comparación con los dos primeros meses del año.

Esta creciente amenaza digital identificada por Avast se encuentra en un contexto de aumento de la violencia doméstica durante la cuarentena, llamada "epidemia oculta" del coronavirus por Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.



La Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que se recibieron un total de 64,858 llamadas, es decir, 2,092 al día, 87 llamadas de mujeres cada hora para solicitar ayuda o información sobre qué hacer sobre un episodio de violencia familiar. A esto se sumaron 22,628 llamadas a la violencia de pareja durante el mes de marzo, que también fueron un 23% más que las recibidas en febrero y que significa que había 30 mujeres pidiendo ayuda cada hora.



Jaya Baloo, CISO, Avast dijo: "Stalkerware es una categoría creciente de malware doméstico con implicaciones inquietantes y peligrosas. Mientras que el spyware y los ladrones de información buscan robar datos personales, el stalkerware es diferente: roba la libertad física y en línea de la víctima. Usualmente se encuentran instalados en secreto en teléfonos móviles por supuestos amigos, cónyuges celosos, exparejas e incluso padres preocupados, el stalkerware rastrea la ubicación física de la víctima, monitorea los sitios visitados en internet, mensajes de texto y llamadas telefónicas, socavando la libertad individual de una persona y la libertad en línea."



"En todo el mundo, se ha informado que el número de casos de violencia doméstica ha aumentado constantemente durante el encierro, y eso cuenta con lo que estamos viendo en esta amenaza digital. Estamos comprometidos en hacer todo lo que podamos para proteger a nuestros usuarios de esta creciente amenaza".

Es notable que, entre toda la gama de software de espionaje y acoso, Avast también ha observado una serie de aplicaciones relacionadas con COVID-19 diseñadas para espiar a los usuarios, que recopilaron más información de la necesaria sobre sus usuarios para funcionar.



Este aumento de espionaje y acoso desde marzo de 2020 no se limita sólo a México; Avast ha protegido a más de 43,000 usuarios de este tipo de malware en todo el mundo. Los datos específicos de cada país indican que 3,531 usuarios han sido atacados en Estados Unidos, 1,648 en Francia y 3,048 en Brasil.



Con el fin de mitigar la amenaza del stalkerware, el equipo de Avast ha proporcionado algunos pasos simples y fáciles de accionar:



Regla #1: Asegure su teléfono contra todo acceso físico no autorizado.



Los smartphones a menudo quedan desprotegidos por sus usuarios. De acuerdo con Pew Research, un cuarto de los usuarios de smartphones, no cuentan con un sistema de protección de pantalla, y poco más de la mitad no usan huellas digitales ni códigos PIN para mantener sus dispositivos privados. Esto hace que sea fácil para que un sospechoso instale en secreto stalkerware sin ser notado. Del mismo modo, no preste su teléfono desbloqueado a nadie a menos que confíe plenamente en sus intenciones. La instalación de una aplicación de stalkerware puede tardar menos de un minuto en un dispositivo.



Regla #2: Instale un buen producto antivirus convencional en su teléfono móvil.



Un buen antivirus móvil tratará el stalkerware como un programa potencialmente no deseado - PUP, por sus siglas en inglés – y le dará la opción de eliminarlo. Un producto de seguridad móvil como Avast Mobile Security mantendrá su dispositivo móvil a salvo del stalkerware, además de otros programas maliciosos y aplicaciones potencialmente malintencionadas. Avast trabajó con Google para eliminar ocho de las aplicaciones de acoso más grandes de Play Store el año pasado. Continuamos con este trabajo a medida que surgen nuevos desarrollos en stalkerware, ayudando a mantener a los usuarios y dispositivos un paso por delante de las amenazas.



Regla #3: No dude en ponerse en contacto con InMujeres por un medio seguro.



Sin embargo, si usted ya está en una relación abusiva – o teme que se dirija hacia ese camino – usted debe entender que usted está en mayor riesgo de acosador. Una visita inocente a un amigo o pariente podría ser detectada y proporcionar el desencadenante de abuso físico. Incluso quitar el stalkerware podría alertar a la pareja. Si ha llegado a esta etapa, necesita obtener ayuda y apoyo rápidamente, y no debe dudar en buscarla. Póngase en contacto con la Institución Nacional de las Mujeres lo antes posible.



La Institución Nacional de las Mujeres es una entidad federativa que proporciona información y protección para las víctimas de violencia doméstica, abuso e igualdad de género, y puede ayudar con cuestiones de seguridad personal, física y digital. Si es posible que tu dispositivo se haya visto comprometido por el stalkerware, evita usarlo para ponerte en contacto con el soporte técnico. Si puede, utilice un dispositivo anónimo, como un ordenador de biblioteca o el teléfono de un amigo, para evitar alertar al acosador.