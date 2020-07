Kaspersky refuerza sus soluciones con nuevas capacidades de respuesta a incidentes

Actualmente, tanto las grandes como las medianas empresas necesitan herramientas avanzadas para minimizar el riesgo de ataques complejos y avanzados. De acuerdo con el estudio Kaspersky IT Security Risks Survey, alrededor del 40% de las empresas y compañías medianas carecen del conocimiento e inteligencia sobre las amenazas a las que se enfrenta su organización. La dificultad reside en que sus recursos son limitados a la hora de hacer frente a amenazas complejas. Para analizar el creciente número de incidentes necesitan más empleados, incluyendo analistas de seguridad avanzada, “cazadores” de amenazas y expertos en respuesta a incidentes.

Capacidades automatizadas EDR y sandbox



La protección del endpoint de Kaspersky se refuerza con el nuevo Kaspersky EDR Optimum. Se trata de una solución diseñada específicamente para las empresas que desean beneficiarse de una visión completa sobre los incidentes en su organización y de la capacidad para dar respuesta, pero sin que esto suponga una carga adicional para sus equipos y recursos.



Kaspersky EDR Optimum añade visibilidad inmediata sobre las amenazas detectadas por Kaspersky Endpoint Security for Business. Además, proporciona los antecedentes de toda la actividad maliciosa: visualización de la ruta de propagación del incidente detectado y el análisis de su causa.



Si Kaspersky Endpoint Security for Business encuentra un archivo sospechoso que no se puede clasificar definitivamente como malicioso, lo envía a Kaspersky Sandbox, otra solución de seguridad lanzada recientemente que ejecuta automáticamente el archivo sospechoso en un entorno aislado para que revele su comportamiento o carácter malicioso. El veredicto de Kaspersky Sandbox puede enriquecerse aún más con el análisis del archivo realizado por Kaspersky EDR Optimum.



Para remediar la amenaza, Kaspersky EDR Optimum introduce un amplio conjunto de capacidades de respuesta, como aislar un endpoint con malware potencial o poner en cuarentena un archivo sospechoso. Para asegurarse de que la amenaza no se propague a otras máquinas, los especialistas en seguridad pueden crear indicadores de compromiso con pocos clics en lugar de anotarlo manualmente y luego programar un análisis automático de los endpoints en busca del objeto malicioso. Además, la solución permite cargar los indicadores de compromiso de terceros y ejecutar un escaneo para identificar los endpoints afectados.

Todas estas funciones permiten una gestión centralizada de los incidentes de seguridad, reaccionando rápidamente a las amenazas críticas y previniéndolas, lo que minimiza el potencial impacto negativo en los negocios.



Mayor protección del endpoint con gestión desde la nube



Según descubrieron los investigadores de Kaspersky, los ataques a usuarios de endpoints Linux han crecido un 46% en 2019 en comparación con 20183. Para asegurarse de que estos ataques no afecten a las empresas, la nueva solución Kaspersky Endpoint Security refuerza la protección de los endpoints del sistema operativo Linux. Los componentes de protección contra amenazas de la red y de la Web garantizan que el tráfico entrante y saliente no contiene actividades maliciosas. La protección de datos se mejora con el control de dispositivos, lo que le permite definir las reglas para la transferencia de datos a otros dispositivos.



Integrated Endpoint Security también satisface las necesidades más amplias de los clientes en términos de gestión. La consola de gestión Kaspersky Security Center está ahora disponible desde la nube, además de la opción on-premise ya existente. Los clientes que elijan la consola en la nube de Kaspersky Security Center pueden ahora desplegarla más rápidamente con un menor coste de propiedad, al tiempo que se aseguran de que las actualizaciones y otros mantenimientos son gestionados por Kaspersky.