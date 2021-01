Licencias OnLine anticipa las tendencias IT 2021

2020 fue un año atípico para todas las industrias. La pandemia impactó en el mercado, las organizaciones y principalmente en las personas, quienes debieron innovar para que la continuidad de negocio sea posible. El sector tecnológico fue clave, pero vivió un gran desafío: estar a la altura del contexto para que la productividad se mantenga. ¿Cuál es el panorama de cara al próximo año?

Este año fue muy complicado para el área de TI por el impacto que generó la pandemia. “Los hábitos de consumo y también las interacciones digitales permitieron mejorar varios servicios tradicionales, pero el esfuerzo en este año en las áreas de TI fue enorme, hubo que hacer más con menos recursos”, expresó Pablo Barriga, Solutions Architect de Go Connect en Licencias OnLine. “Se trabajaron largas horas por proyectos de conectividad remota segura (VPNs), para habilitar de la noche a la mañana a un trabajador remoto. Para nuestros canales su giro de negocio se enfocó en servicios y llevando a desarrollar más proyectos en software y con habilitador muy importante la nube”.



El mercado en los primeros meses demandó conectividad y comunicaciones. La habilitación de accesos seguros a través de VPN permitió a las empresas operar remotamente. Luego se impulsó cómo trabajar de una manera colaborativa y la herramienta que más se desarrolló fue toda la suite de Office365 especialmente Microsoft Teams, que durante el año se modernizó constantemente con nuevas funcionalidades, permitiendo a la empresa sincronizar sus equipos internos y mejorar la relación con sus clientes externos.



2020 también fue el año de las aplicaciones, de cómo modernizar mis aplicaciones o pasar de procesos físicos a procesos digitales, transformar un ambiente legacy tradicional hacia una página web, aplicación móvil o incluso contenedores. Los servicios Cloud que se encuentran en Azure permitieron realizar esta transición habilitando nuevas infraestructuras y permitiendo a las empresas modernizarse. Finalmente, en estos últimos meses se enfocó en la gestión. La nueva realidad implica tener todo de manera remota: infraestructura y empleados. Esto hizo estallar el uso de herramientas de seguridad avanzada en los puntos finales tanto en estaciones de trabajo como en los celulares; el resurgimiento de los MDM gestión remota y control de los dispositivos, y una mejora en los accesos a los sistemas con herramientas de doble factor de autenticación y control de acceso privilegiado.

El rol de Go Connect

Según Barriga, el programa siempre se ha impulsado soluciones Innovadoras. “Realizamos varias charlas focalizadas en la nueva realidad, enfocándonos en nuevas oportunidades para el tema de teletrabajo, virtualización de aplicaciones, consumir infraestructuras en la nube y seguridad para los nuevos endpoint de trabajo. A su vez, realizamos talleres de toda índole desde casos de uso reales, talleres de ventas, y no solo nos enfocamos en brindar las mejores soluciones del mercado para nuestros partners, sino que tengan la mejor asesoría y herramientas modernas para apoyarlos en este contexto”, detalló.



Las integraciones más destacadas fueron las seguridad y resiliencia. “La de seguridad avanzada de Check Point y Office365 es la solución que más se desarrolló en este año”, dijo. “Luego, la integración de llevar respaldos a la nube de Veeam con Azure, y consumir todo como un servicio implementado en nubes propias como Acronis o Veritas para temas de respaldos.

Otro escenario destacado fue consumir Escritorios Virtuales en Azure con la integración de Citrix Cloud. Esto permitió habilitar espacios de trabajo bajo demanda con una variedad de capacidades de cómputo para acoplarse a las necesidades de la empresa moderna”.

Preparándonos para 2021

De acuerdo con consultoras internacionales como IDC o Gartner, en el próximo año las empresas seguirán buscando el camino a una digitalización de todos sus procesos. “Para lograr este camino será vital la infraestructura y la ciberseguridad”, enfatizó Barriga.



Según el ejecutivo, la infraestructura puede ser local impulsada por tecnologías como VMware con Vmware Cloud Foundation VCF, o escenarios de nube con Azure o con AWS. De igual forma, impulsando los escenarios híbridos en donde las tecnologías de SD-WAN permitirán integrar de manera sencilla las comunicaciones. Para cuidar las inversiones en digitalización, la ciberseguridad será un pilar importante. Esto salvaguarda toda la cadena de valor de las organizaciones, con propuestas orientadas a escenarios de Zero-Trust o también tecnologías de acceso como SASE. La seguridad de la información será vital para cuidar los activos de valor de las organizaciones, propuestas de DLP para servicios SaaS y también DLP para puntos finales para cuidar la información que se está generando en el teletrabajo.



“Esta nueva realidad nos enseñó que la empresa puede ser 100% digital”, planteó. “Llevar a la empresa a este proceso de innovación requiere herramientas modernas que nos permitan construir este tipo de arquitecturas. La nube cuenta con todas estas herramientas, para habilitar paso a paso un proceso de digitalización empresarial, con Azure hemos llevado a empresas a consumir servicios base como el IaaS hasta llevarlos a consumir servicios PaaS, todos estos escenarios impulsados por el consumo de nuevas tecnologías como servicios cognitivos, RPA, IOT y Big Data”.



En términos de desafíos, el más complejo será definir si la empresa va por una estrategia de realojamiento (lift and shift) o una de Replataformar o Refactorizar cuando piensan migrar sus aplicaciones a la Nube. “Encontrar el escenario correcto implicará inversiones y temas de seguridad que deben ser evaluados, cuidar los presupuestos y tener el menor impacto posible cuando se están generando nuevos escenarios de innovación”, sostuvo el Arquitecto de Soluciones de Licencias OnLine.



El mundo no ha parado por la pandemia. Mientras algunos segmentos de mercado siguen desarrollando y otros se siguen reinventando, lamentablemente están los que desaparecerán. No obstante, destacó el vocero, “las nuevas tecnologías están permitiendo que todo tipo de empresa pueda ser parte de esta nueva realidad impulsada por la innovación”. El mensaje para los canales, según Barriga, es que las soluciones que se proponen en el programa ayudan a impulsar ese desarrollo empresarial, algunas con fines de prevención en el caso de soluciones de ciberseguridad, otras enfocadas en el tema de disponibilidad para mantener la productividad de las organizaciones, y otras impulsan la modernización de sus infraestructuras y aplicaciones. “Las soluciones brindan una visión de la solución para un consumo inmediato, en donde podemos tomar lo mejor de esa solución, adaptarla y ¿por qué no? mejorarla. Es tiempo de que podamos experimentar con estas tecnologías que están llevando a construir una empresa moderna resiliente de cualquier pandemia”, concluyó.