Licencias OnLine distribuirá los productos de SolarWinds MSP en América Latina

Licencias OnLine anunció la alianza de distribución con SolarWinds MSP en la región latinoamericana, con el objetivo de ayudar a la marca enfocarse en llevar la transformación digital a sus socios latinoamericanos.

El mayorista distribuirá los productos SolarWinds MSP, que incluyen: SolarWinds Remote Monitoring and Management (RMM) and SolarWinds N-central, SolarWinds Backup y SolarWinds Endpoint Detection and Response en toda la región de América Latina, incluido México, Argentina y Chile.

La nueva relación de distribución ayudará a aumentar el conocimiento de la cartera de MSP de SolarWinds y fortalecerá las ofertas de licencias en línea existentes, lo que en última instancia ayudará a los profesionales de la tecnología a resolver los desafíos de TI actuales.

"Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad de colaborar con SolarWinds MSP para llevar sus soluciones a MSP y revendedores de nube en América Latina", dijo Carolina Losada, CEO de Licencias OnLine.

Felipe De Cabo, Director de Ventas Cloud de Licencias OnLine, dijo: "Creemos que las soluciones MSP de SolarWinds complementan nuestra cartera de productos existentes y fortalecen nuestra oferta en Cyberseguridad, especialmente con la protección de espacios de trabajo digitales, infraestructura en la nube y redes remotas. Con un fuerte enfoque en la seguridad de TI y las capacidades de soporte de MSP, SolarWinds MSP es un gran proveedor para que nuestros socios y clientes desarrollen con éxito sus oportunidades comerciales".

Mientras tanto, Andrea Mejía, BDM de la marca en Licencias OnLine, describió el negocio como “un modelo mensual de pago por uso que brinda una gran flexibilidad para que los proveedores de servicios creen un negocio de monitoreo, administración y protección de dispositivos de TI”.

“Licencias OnLine tiene una amplia red de oficinas en América Central y del Sur y un enfoque en el éxito del cliente que está alineado con el nuestro. Esto los convierte en un socio sólido para nosotros mientras trabajamos para servir a nuestros clientes en la región de la mejor manera para respaldar sus negocios”, sostuvo Johannes Kamleitner, Vicepresidente de Ventas de Canales Globales en SolarWinds MSP. “La distribución es un pilar clave de nuestra estrategia internacional. Creemos que la fuerza combinada de nuestra cartera de soluciones, más la presencia regional de Licencias OnLine y el enfoque de participación del cliente, ayudarán a acelerar el crecimiento de los MSP en la región".