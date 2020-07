Licencias OnLine y Rapid 7 unen esfuerzos para fortalecer portafolio de ciberseguridad

Licencias OnLine y Rapid 7 anunciaron su alianza en México sumando el mayorista a su portafolio un fabricante regional destacado por Forrester en VRM Vulnerability RiskManagement por entregar una visibilidad y plan de acción notablemente claros, que sin duda suman valor al portafolio de los canales en México.

Rapid 7 se impulsa en el expertise de Licencias OnLine y lo considera pieza clave para fortalecer su posicionamiento en el mercado mexicano, que se ha colocado como prioridad puesto que cada vez más empresas en México se mueven hacia entornos híbridos, haciendo uso de tecnologías desplegadas en sus centros de datos junto con una adopción creciente de soluciones Cloud.



La oferta de soluciones de Rapid 7 se compone de distintas tecnologías:



-InsightIDR denominado un Modern SIEM (Security Information and Event Management) líderes reconocidos en el cuadrante mágico de Gartner® por ofrecer visibilidad integral y extraordinaria habilidad de ejecución.



-DivvyCloud que permite proteger los entornos de nube y contenedores de configuraciones incorrectas, violaciones de políticas, amenazas y desafíos de IAM (Identity and Access Management) mediante el uso de la automatización y la corrección en tiempo real para garantizar la seguridad y el cumplimiento continuo.

-InsightConnect un SOAR (Security Orchestration Automation and Response) muy fácil de desplegar y utilizar, cuyo objetivo es disminuir las cargas operativas de los equipos de trabajo de ciberseguridad y mejorar el tiempo de respuesta que se tiene para hacer frente a un incidente que afecte el entorno corporativo.



En general el portafolio Rapid7 habilita la protección de los procesos empresariales mientras el equipo de ciberseguridad se enfoca en tareas que suman valor estratégico a las empresas. Con base en la premisa de que ninguna organización, por pequeña o grande que sea, está exenta de verse atacada por incidentes de seguridad, sus soluciones están diseñadas para mejorar la postura de ciberseguridad, de forma rápida, obteniendo resultados e información que les permitan a las organizaciones avanzar a la par con su planeación estratégica.



“Sabemos que Licencias OnLine es el partner indicado para llevar nuestras soluciones al mercado mexicano no solo por su fuerte influencia en canales enfocados en ciberseguridad, sino además porque conocemos a detalle su estilo de ejecución capaz de contener el riesgo de nuestros mutuos clientes empleando nuestro abanico de soluciones”, mencionó Jaime Garcés, Regional Sales Manager-Noth Of Latam Rapid 7.



Para Rapid7 trabajar con un mayorista líder en ciberseguridad representa una garantía de acompañamiento preventa a los canales y sus clientes, que solucionará de raíz las necesidades de control de riesgos al tiempo que provocará un claro retorno de sus inversiones a corto plazo.



El ecosistema de soluciones actuales en los entornos corporativos, sean híbridos o no, son muy diversos, Rapid7 tiene una vicepresidencia corporativa de Alianzas Estratégicas donde se desarrolla lo necesario para lograr que sus soluciones puedan integrarse con muchas de las tecnologías ya adoptadas por las organizaciones, con el fin de mejorar su postura de ciberseguridad, estas integraciones tienen como premisa ser fáciles, efectivas y con el menor TCO posible.

Durante la presentación Rapid7 explicó su programa de canales PACT (Partnering with Accountability, Consistency and Transparency), el cual permite obtener entrenamientos sin costo en todas sus soluciones, además de tener acceso a licenciamiento gratuito para usarlo en los laboratorios que algunos canales aprovechan como herramienta de comercialización.



Rapid 7 PACT da acceso a recursos y material de mercadeo para facilitar la incorporación de las soluciones al portafolio de los canales. Fue diseñado para permitir a los canales arrancar la comercialización de sus soluciones con agilidad y así diferenciarse de las ofertas tradicionales disponibles en la categoría de ciberseguridad.



Ernesto Jiménez Director Comercial para Licencias OnLine México comentó; “La alianza con Rapid7 es muy valiosa para Licencias OnLine, ya que el fabricante complementa nuestro portafolio actual con modelos de solución que facilitan de forma estratégica la implementación de soluciones avanzadas e innovadoras que colocan la oferta de los canales en una posición altamente competitiva”.

Por último, mayorista y fabricante invitaron a los canales a expandir sus oportunidades de negocio con las soluciones propuestas, además de recalcar su compromiso de acompañamiento puntual durante el ciclo comercial completo que comprende capacitaciones, certificaciones de acuerdo con el programa de lealtad del fabricante, licencias demo, consultoría pre-sales y seguimiento de proyectos para generación de negocio post implementaciones.