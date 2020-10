Vertical Cable marca la diferencia en cableado para proyectos de Seguridad CCTV

Vertical Cable considera que actualmente los sistemas de videovigilancia son cada vez más complejos y los fabricantes buscan ofrecer las mejores soluciones en cualquier escenario, desde proyectos de hogar hasta grandes empresas, y en cualquier negocio como sector industrial, sistemas carreteros, centros comerciales, hoteles, por mencionar algunos.

El objetivo es proporcionar la mejor experiencia posible de usuario, pero eso logra no solo considerando la parte de dispositivos, sino en general todos los elementos que componen la solución, tal es el caso de software, infraestructura de red y por supuesto cableado estructurado.

De hecho, el cable es el medio de transporte por donde viaja la información, por ello la importancia en seleccionar la mejor opción ya que no todos los cables son iguales. Por lo tanto el integrador deberá considerar algunas preguntas relacionadas con la construcción del cable, el tipo de cubierta y desempeño, de esta manera se asegura de que podrá obtener los mejores resultados.

En este aspecto las preguntas que deben quedar resueltas son las siguientes:

Construcción del cable

¿Cuál es el cable más adecuado considerando su construcción y diseño para la aplicación que necesito?

a) Protección de aluminio e hilo de puesta a tierra.

b) Con cinta bloqueadora de agua, al aire libre o en tuberías subterráneas.

c) Elemento con gel para ambientes con agua

d) Con cruceta y malla de cobre 95 % máxima protección para:

● EMI: Emisiones Electromagnéticas

● ESD: Descargas electrostáticas

● RFI: Interferencia de Radio Frecuencia

Cubierta o Forro

¿Es apropiado en resistencia al medio ambiente durante toda su trayectoria?

a) Para Interiores con resistencia a la (flamalidad) CMR , LSZH ,CMP.

b) Para Exteriores, al aire libre, ambientes friáticos, en constante humedad

● CMX aire Libre o forro sencillo o doble (clasificación antenas celulares).

● CMXT cinta bloqueadora de agua, aire libre o tuberías subterráneas (clasificación antenas celulares).

● CMXF forro sencillo con elementos de gel para aplicaciones en tuberías subterráneas en constante contacto con el agua.

● LSZH con protección a rayos UV, al aire libre, con doble forro.

Desempeño

¿Cuál es la capacidad de transmisión del cable de cobre solido 100% que necesito?

a) Cat 5e 1Gb/s a 350 Mhz

b) Cat 6 1Gb/s a 550 mhz

c) Cat 6A 10 Gb/s a 500Mhz

De acuerdo con Vertical Cable, estos tres factores son de suma importancia ya que ayudarán a garantizar el funcionamiento adecuado en cualquier tipo de medio ambiente en el que deba realizar la implementación.

Por lo regular cuando surge un problema en proyectos de videovigilancia se detecta el uso de cables que no cumplen con ciertos requerimientos, es decir, cables no apropiados para ese proyecto que traen como resultado grandes problemas en la calidad del video.

En este sentido, el integrador debe saber que la inversión en cámaras y software no servirá como se espera, sino se cuenta con el cableado apropiado. De manera regular, la elección del cable falla por desconocimiento o por la necesidad de reducir costos, esto lleva a ver implementaciones fallidas con cables de aluminio con recubrimiento de cobre, de baja calidad y de bajo desempeño, además este tipo de cables no cuentan con certificaciones o pruebas de desempeño, lo que podría convertirse en un problema grave de seguridad.

En Vertical Cable existe un cable para cada instalación y existen productos con garantías de 1, 15 y hasta 25 años.

Como fabricante, además de proporcionar productos certificados y de excelente calidad, el objetivo es ayudar a los instaladores a elevar su nivel de conocimiento con certificaciones, en esta labor el apoyo será proporcionado por mayoristas como Innovanet, Sensortarg, Key Business Process Solutions, Isten Telecomunicaciones, CSXmx y MRKtek.

La marca extiende la invitación a los interesados en conocer el amplio portafolio de soluciones, visitando los sitios web de los mayoristas y revisando información acerca de la clasificación de cables, herramienta que será de gran ayuda para los especialistas en proyectos que buscan un sistema de cableado confiable para desarrollar sus proyectos.