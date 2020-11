ESET presenta su nuevo Cloud Office Security

ESET lanza ESET Cloud Office Security, un nuevo software independiente como solución de servicio (SaaS), que brinda protección preventiva avanzada para los usuarios de las aplicaciones de Microsoft 365. El software está diseñado para reflejar el papel moderno de los correos electrónicos y las herramientas de colaboración que se utilizan en las organizaciones.

Microsoft Office 365 es utilizado por organizaciones de todo el mundo, con la nube convertida en una parte integral de los sistemas y del almacenamiento de datos de muchas empresas, independientemente de su tamaño. Más del 84% de las organizaciones (según la encuesta de Gartner*) usan o tienen la intención de usar Microsoft 365, por lo que es crucial que las empresas y sus herramientas en la nube estén adecuadamente protegidas. Las empresas que aprovechan ESET Cloud Office Security están protegidas contra incidentes causados por ataques de correo electrónico o malware y ayuda a los empleados a concentrarse en las tareas laborales.

El correo electrónico es la base de la comunicación empresarial moderna, pero sigue siendo uno de los canales más eficaces para distribuir malware, que puede tener consecuencias desastrosas, especialmente en combinación con la infiltración de herramientas de colaboración. ESET Cloud Office Security proporciona una capa adicional de protección para el almacenamiento y el correo electrónico en la nube de Microsoft 365, lo que garantiza la tranquilidad de todos los miembros del equipo con la protección automática de las casillas de correo de nuevos usuarios. La solución permite un control total y una visibilidad de las amenazas, con una notificación inmediata cuando ocurre una detección de malware y una consola web fácil de usar que permite a los administradores de IT tomar medidas inmediatas.



La combinación de filtrado de correo no deseado, análisis antimalware y antiphishing protege los servicios de Exchange Online de las empresas que, a su vez, protege las comunicaciones contra el malware y minimiza los efectos adversos de correos electrónicos no solicitados en la productividad diaria y ayuda a evitar que los correos electrónicos externos entrantes se utilicen como canal para ataques dirigidos. La protección antimalware de ESET Cloud Office Security también reacciona a cualquier cambio de archivo en OneDrive, lo que ayuda a proteger los datos de la empresa y mitiga el riesgo de que el malware se propague a otros dispositivos. Accesible desde cualquier lugar, la consola en la nube brinda una descripción general de los elementos en cuarentena y proporciona notificaciones inmediatamente cuando ocurren detecciones.



Ján Brunovský, Product Manager de ESET, comentó: “Casi todas las empresas del mundo dependen del correo electrónico para comunicarse y, sin embargo, es uno de los principales vectores de ataque que explotan los ciberdelincuentes. Estamos entusiasmados de lanzar ESET Cloud Office Security y de brindar una solución que protegerá innumerables empresas así como sus interacciones y datos más valiosos. Asegurar el correo electrónico y el almacenamiento en la nube es el eje de la ciberseguridad para las empresas y, sin una base sólida de protección antimalware, las organizaciones quedan abiertas a los ataques. Estamos orgullosos de ofrecer una solución nueva, de vanguardia y fácil de usar para el amplio espectro de empresas que necesitan proteger sus herramientas en la nube".