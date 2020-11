Puerto Rico protege a más de 850 escuelas públicas con la ayuda del software de Milestone Systems

El RETO: El Estado Libre Asociado de Puerto Rico necesitaba implementar un sistema de seguridad perimetral centralizado y eficiente para todas las escuelas públicas de la isla. Las intrusiones y agresiones en las instituciones educativas incrementaron, y el huracán María exacerbó aún más los problemas con la destrucción de la infraestructura.



LA SOLUCIÓN: La necesidad de restaurar el daño del huracán también brindó oportunidades para invertir en mejoras modernas. Se eligió instalar un sistema de videovigilancia con más de 10.000 cámaras, altavoces y otros dispositivos de seguridad en 856 escuelas. De la misma manera, se estableció un centro de control centralizado, el cual usa la versión Corporate del software de gestión de video (VMS) XProtect de Milestone Systems.

LAS VENTAJAS:



● Dotado con el mismo presupuesto anual que permitía vigilar 256 instituciones, el nuevo sistema le permitió al Departamento de Educación de Puerto Rico cubrir la totalidad de sus escuelas públicas (856).

● Desde que el sistema está en funcionamiento, hubo una reducción del 97 % de las intrusiones dentro de las instituciones educativas.

● Además de proteger al programa educativo, el material audiovisual captado por el sistema ayuda a otras dependencias gubernamentales a evaluar y administrar áreas de uso público e investigar incidentes.

Garantizar un ambiente seguro es un desafío cada vez mayor para los colegios y escuelas de hoy: hurtos, peleas y acoso escolar son algunas de las problemáticas que no solo afectan a los estudiantes, sino también a profesores, empleados y, en definitiva, a las entidades que los subsidian.

En Puerto Rico, por ejemplo, el Departamento de Educación estaba preocupado por el incremento de intrusiones no autorizadas, robos y agresiones dentro de sus escuelas; índice que se disparó después del huracán María (2017) y que destruyó gran parte de la infraestructura de la isla.

Incluso antes de este fenómeno natural, no había un sistema de seguridad centralizado que integrara una visión general de todas las escuelas. Existían instalaciones dispares de equipos de videovigilancia (cámaras, alarmas, iluminación) pero solo en aproximadamente 250 de las escuelas. Después del huracán, en lugar de invertir en la reparación y compra de todos los sistemas separados, se dio la máxima prioridad a proporcionar seguridad perimetral para todas las escuelas que proporcionarían un centro de comando centralizado y efectivo.

“El huracán perjudicó los sistemas de comunicación e iluminación de la isla, circunstancia que promovió las intrusiones en las escuelas, y posteriormente el aumento del vandalismo; no teníamos visibilidad de lo que pasaba y no encontrábamos la manera de evitar esos escalamientos”, mencionó César González Cordero, comisionado de Seguridad del Departamento de Educación de Puerto Rico. “Sin embargo, no podíamos permitirnos comprar y reparar equipos individualmente para todas las escuelas, por lo que era necesario un esfuerzo centralizado y coordinado”.

Bajo ese contexto, cuenta González, nació la propuesta de realizar un proceso de adquisición de un sistema de videovigilancia para las escuelas públicas de Puerto Rico, enfocado en la seguridad perimetral.

Seguridad perimetral para todas las escuelas

Genesis Security Services de Puerto Rico fue seleccionada para desarrollar el proyecto de seguridad perimetral para las 856 escuelas públicas de la isla. Son una corporación puertorriqueña fundada en 1997 por los hermanos Roberto y Emilio Morales de Yabucoa, que son líderes en servicios de seguridad a nivel gubernamental.

“Llevamos más de 15 años brindándole seguridad al Departamento de Educación por medio de nuestro servicio de guardias presenciales; por eso conocíamos el diseño, la ubicación, los activos y las vulnerabilidades de varios planteles educativos, lo que representó una gran ventaja a la hora de ejecutar el proyecto”, mencionó Yasel Morales, directora de Tecnología de Genesis.

En octubre de 2018, la instalación de cámaras y otros dispositivos comenzó en todas las escuelas. El control de la misión del sistema de video se construyó dentro de la Estación Central Génesis, ubicada en el municipio de Carolina (en la región noreste de la isla). Los datos de video de todas las escuelas se devuelven a la Estación Central, donde se administran con la plataforma abierta VMS de Milestone Systems XProtect Corporate.

Aprovechando el poder de la plataforma abierta, el software de gestión de video Milestone XProtect es compatible con más de 8.500 dispositivos de seguridad y vigilancia, y más de 450 integraciones de software de más de 3.500 socios tecnológicos. Los socios de la alianza incluyen proveedores de cámaras de video en red, soluciones en la nube, DVR y NVR, servidores y equipos de almacenamiento, sistemas de alarma y detección, análisis de video, tecnología GPS, escáneres láser y de radar, cajas de llamadas de emergencia y más.

“En la Estación Central disponemos de ocho estaciones de trabajo, con la misma cantidad de operadores por turno; allí tenemos un videowall de ocho monitores distribuidos entre las estaciones. Asimismo, contamos con dos centros de despacho que nos sirven como backup: uno el municipio de Yauco y otro en el barrio Hato Rey de San Juan”, explicó Morales.

Como parte del proyecto, se instalaron aproximadamente 10.000 cámaras Uniview DH-Vision de 4 megapíxeles en las 856 escuelas (un promedio de 12 cámaras por campus). También se integraron altavoces de audio de Axis Communications y una gama de sensores de Optex. La combinación de estas tecnologías hizo posible que cada escuela tuviera un sistema antiintrusión con sus propias alertas, todas retroalimentadas a la Estación Central.

Cada plantel tiene un servidor marca Seneca con el software XProtect Express+ instalado, el cual se comunica con la versión Corporate de la Estación Central a través de Interconect, una plataforma de licenciamientos que permite abrir un canal de comunicación entre diferentes equipos que en su forma nativa no se pueden comunicar entre sí.

Milestone Interconnect conecta sitios remotos para una solución de videovigilancia a bajo costo. Es la vigilancia ideal para una amplia variedad de industrias que desean una forma económica de obtener una supervisión centralizada de múltiples ubicaciones repartidas en una región.

Con Milestone Interconnect, ingenieros y gerentes pueden monitorear fácilmente áreas críticas y remotas desde una ubicación central. Esto significa un manejo de intrusiones más rápido porque los operadores en el sistema central pueden acceder al video y recibir alarmas de los sitios remotos conectados. Esto reduce la necesidad de tener personal de seguridad local, mantenimiento, operación y otros costos, incluidas las visitas in situ.

Genesis creó unas verjas virtuales con las cámaras que, además de proteger los espacios de las escuelas, también velan por la seguridad de las subestaciones y de las placas solares, considerados activos importantes para las instituciones. Si alguien cruza la verja virtual, se genera una alerta a nivel local, la cual pasa a la Estación Central con Interconect, donde los operadores hacen una confirmación visual y, si es el caso, se activa el protocolo de emergencia.

“El protocolo de emergencia consiste en comunicarse con el Comisionado de Seguridad y con el Departamento de Operación. Para ese enlace designamos internamente a un inspector; una vez informados, ellos ya activan a los guardias en los sitios, quienes están entrenados para dar respuestas rápidas o informar a la policía”, aclaró Morales.

Gracias al software de gestión, Genesis puede encontrar cualquier grabación de las escuelas fácilmente y enviársela al comisionado, quien también puede recibir las alertas directamente a través de una aplicación en su celular. Cabe anotar que todo el personal que manipula el sistema, tanto operadores como técnicos, cuenta con las certificaciones de Milestone Systems, las cuales obtuvieron en el sitio web del fabricante. González explicó que los directores y vecinos de las escuelas pueden contactar a la Estación Central si desean reportar cualquier actividad sospechosa dentro de una escuela después de las horas regulares.

El comisionado González también aclara que “si por algún motivo un director de escuela requiere una grabación, se debe comunicar con nosotros, y nosotros solicitamos la información al centro de operaciones de Génesis; este protocolo está diseñado para respetar el derecho de estar en un lugar sin sentirse vigilado en todo momento, como lo estipulan las políticas públicas de Puerto Rico. En total, este sistema beneficia directamente a casi 400.000 personas”.

Más seguridad y menor costo

Según el comisionado, desde que se instaló la primera cámara, pasaron de dos o tres intrusiones por día a una o cero. En octubre pasado, no tuvieron ningún registro de intrusiones. Genesis Security Services confirmó que, desde que el sistema ha estado en funcionamiento, ha habido una reducción del 97 % en las intrusiones escolares.

La tecnología de video ha ayudado a disipar problemas como el robo de bienes por parte de los empleados y, lo que es más importante, ha contribuido a reducir las tasas de agresión física y acoso entre los estudiantes. Estos resultados han ayudado a generar confianza entre las familias puertorriqueñas cuando inscriben a sus hijos en las escuelas.

“El sistema proporciona agilidad y precisión. Es más eficiente e inmediato que comunicarse con un guardia que tiene que ingresar a una instalación para verificar lo que está sucediendo. Es genial trabajar con un sistema que tiene visibilidad 24/7 de los planteles”, aseguró González.

De otro lado, gracias a este proyecto se pudo reducir el costo de seguridad en las escuelas utilizando tecnología, uno de los principales objetivos del Departamento de Educación al comienzo.

“Anualmente nos gastábamos alrededor de 25 millones de dólares cubriendo solo 256 escuelas con el sistema de guardias, y nos quedaban casi 600 planteles desatendidos. Este proyecto nos dio la posibilidad de cubrir el 100 % de las escuelas públicas de Puerto Rico con el mismo presupuesto”, informó González.

Finalmente, es importante señalar que muchas de estas escuelas están ubicadas en sitios vulnerables de la isla, por lo que el sistema también está ayudando a la Policía y a la Fiscalía a resolver casos ocurridos en los alrededores de los recintos educativos, y en general a contribuir con el bienestar de la comunidad.

Proyectos a futuro

Desde el Departamento de Educación, el Gobierno puertorriqueño está buscando la manera de integrar este tipo de sistemas de videoanalítica con los programas y bases de datos de los defensores de los derechos sexuales.

“A futuro queremos tener un sistema que sea capaz de identificar si un delincuente sexual cruza el perímetro en las zonas escolares para poder alertar con tiempo”, dijo González.

Por el lado de Genesis, Morales asegura que el siguiente paso con este proyecto será comenzar a agregar analíticos para el VMS, para dar no solo seguridad perimetral sino también estadísticas como conteo de personas, vehículos e integrar también los sistemas de control de acceso en la totalidad de las escuelas.

