Equipo de ingeniería de Tecnosinergia eleva el nivel en el acompañamiento de sus canales

Hace unos meses el equipo de Tecnosinergia fue reconocido con un Premio SecuriTIC al mejor Equipo de Ingeniería, noticia que recibió con agrado Juan Ramírez, Gerente de ingeniería, ya que durante los últimos dos años ha puesto especial atención en la mejora continua de sus servicios.

En un inicio el plan se enfocó en la generación de contenido para fortalecer con información de valor, los más de 3 mil documentos que tienen publicados en su página web, considerando primordialmente las necesidades planteadas por sus clientes y por supuesto derivadas de las ultimas innovaciones tecnológicas a nivel global.



Ya en 2019 el plan fue dar prioridad al acompañamiento que solicitaban los integradores, de tal manera que se pudieran concretar visitas a usuarios finales y poder identificar necesidades en la parte técnica y comercial.



Los resultados no se hicieron esperar, al unir esfuerzos de las áreas de Ingeniería y Desarrollo de Negocios se pudieron atender alrededor de 500 solicitudes con un índice aproximado de efectividad de 50 por ciento, es decir, se lograron concretar 250 nuevas oportunidades de negocio.



“En este proceso nos dimos cuenta que las necesidades del canal no están solamente en la cotización sino en enseñarles el alcance que se puede tener en cada proyecto, cómo integrarlo de la mejor manera y ayudarlos a cerrar con una gran presentación a sus clientes finales. Esto detonó que hubiera meses donde fue necesario atender en promedio de 40 a 50 proyectos, lo que significa que acertamos en identificar esta necesidad y atenderla como era requerido por los integradores”, comentó Juan Ramírez.



“Por supuesto el potencial de negocio para el canal no se queda ahí, una vez implementado el proyecto se tiene la opción de brindar servicios de posventa, lo que impacta no solo en la parte económica sino en la estrategia de rentabilidad, al mantenerse siempre vigentes con los usuarios finales”, explicó.

Entre los proyectos más destacados, el Gerente de Ingeniería menciona los realizados en Monterrey, Estado de México, Veracruz y Mérida, donde se demostró cómo el trabajo en conjunto facilita el negocio para toda la cadena de valor.



“Uno de los temas primordiales que escuchamos del canal fue la lealtad y nos enfocamos en ello, por esta razón es que los integradores se nos acercan cada vez más a platicarnos sus proyectos. En ocasiones esta confianza nos abre la oportunidad de poder adelantarnos y hacer desarrollos previos, con miras a nuevas licitaciones o concursos que el canal está visualizando en el corto plazo”, explicó Ramírez.





Proyectos en conjunto



De los más de 250 proyectos concretados, los temas de seguridad y vigilancia móvil fueron algunos de los más destacados; si hablamos de particularidades uno de los proyectos insignia de 2019 fue uno en el Estado de México, relacionado con transporte público y otro en la iniciativa privada, para una empresa de accesorios para telefonía celular.



Con esto en mente, el plan para 2020 tienen contemplado un mayor posicionamiento en proyectos de ciudad segura en CDMX y Estado de México, donde sus aliados estratégicos serán Uniview y Geovision, para brindar soluciones de vigilancia robustos y sistemas LPR.



“Este año nuestros planes abarcan nuevos estados como Baja California, Nayarit, Sonora y otros donde hemos detectado grandes oportunidades de negocio, y ahí es donde vamos a redoblar esfuerzos con nuestros canales para ayudarlos a crecer en sus niveles de especialización a fin de que puedan atender cada vez más proyectos”, compartió el Gerente de Ingeniería.



Por supuesto este plan de crecimiento por parte del departamento de ingeniería está acompañado de una agresiva estrategia de capacitación de alto nivel, donde se contará con el apoyo de las marcas locales y también de los aliados extranjeros. “En este caso, la gran relación que tenemos con fabricantes en China abre la oportunidad de que ellos mismos manden a sus mejores ingenieros a impartir certificaciones de los más altos niveles, lo que implica un crecimiento enorme para los socios que trabajan con nosotros”, señaló Ramírez.



La meta principal de Tecnosinergia para este 2020 en relación a su departamento de ingeniería es crecer los resultados obtenidos en un 40%, lo que no solo significa un crecimiento para el mayorista sino las grandes oportunidades para los integradores que están buscando un aliado estratégico en quien confiar para poder desarrollar nuevos proyectos en conjunto.



“En 2019 tuvimos oportunidad de que los integradores reconocieran el esfuerzo realizado por el equipo de ingeniería de Tecnosinergia, al hacer posible que recibiéramos el Premio SecuriTIC, eso nos lleva de orgullo pero también nos impulsa a seguir creciendo y buscar nuevamente mayor posicionamiento entre los especialistas dedicados a proyectos”, concluyó Juan Ramírez, Gerente de Ingeniera en Tecnosinergia.