Las cámaras de detección y monitoreo térmico, una tecnología de prevención frente al contagio y expansión del COVID-19

Cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto (-273.15 °C) emite radiación infrarroja, esta radiación es una onda electromagnética con longitudes de onda que varían entre 0.7 μm a 1,000 μm, y se ubica entre el espectro visible y microondas.

Aunque no podemos verlo, lo experimentamos todos los días, ejemplo el sol y el fuego son fuentes de energía infrarroja que podemos sentir a través de su calor. Las cámaras de detección y monitoreo térmico tienen sensores especiales, los cuales son dispositivos que detectan la radiación infrarroja emitida por un objeto que está en su rango de imagen y distancia. Estas cámaras calculan la relación entre la radiación y temperatura, y de esta forma obtienen la medición de la superficie de un objetivo.



Como todos sabemos, la epidemia que estamos afrontando es feroz, altamente contagiosa y causa un impacto fuerte en la salud de cualquier persona. La fiebre como es de conocimiento público, es un síntoma típico en el desarrollo del virus, el cual es el principal signo de alarma para conocer si alguien ha sido infectado.



En la actualidad, muchas empresas, plazas comerciales, supermercados, aeropuertos y demás sitios públicos, están utilizando pistolas de medición de temperatura, pero dicha solución requiere mucha mano de obra y los operadores de estos son susceptibles de infección debido al gran número de contactos inevitables con la gente. Es aquí cuando la cámara térmica de Dahua Technology entra en acción, solucionando cuatro factores importantes y respondiendo al porqué utilizarla:



1. Detección y monitoreo exactos de la temperatura corporal de la persona con un margen de error de ± 0.3°C, mitigando falsas alarmas y confusión en el proceso de filtración de posibles casos.



2. No requiere contacto directo con las personas, pues esta detecta al objetivo a una distancia de 3 metros.



3. Velocidad en el proceso de detección, midiendo y monitorizando 3 personas por segundo, lo cual es altamente efectivo.



4. No requiere gran cantidad de personal de operación, ya que puede ser manipulada por una o dos personas que controlen el proceso.

Es una solución tecnológica adecuada para la prevención y detección preliminar de la temperatura del cuerpo humano en lugares públicos durante el control de pandemias y enfermedades altamente contagiosas. Sin embargo, cabe mencionar que nuestro sistema de medición y detección no es un equipo médico y no puede reemplazar ningún dispositivo que se utilice en el sector salud.



Muchas personas se preguntarán, “¿Y yo que hago con la cámara después de que paso todo el brote del virus?”: primer punto que debemos considerar es que cuando la cuarentena termine, y las personas vuelvan a su vida normal, los contagios lastimosamente van a volver a incrementar. Entonces es allí cuando debemos aprender a convivir con el virus y, los gobiernos, institutos, universidades, hospitales, fábricas, centros comerciales, aeropuertos y empresas deben ofrecer un nivel de seguridad a sus clientes, usuarios, empleados, etc. Y este beneficio de seguridad puede ser entregado a través de nuestras soluciones térmicas, las cuales generan un filtro y alarma sobre cualquier persona que esté por encima de la temperatura normal (37.5°C) evitando posibles contagios. Segundo punto, estas cámaras funcionan como video vigilancia protegiendo la seguridad de las personas. Tercer punto, tiene otras funciones como detección de rostros, protección perimetral y continua detección sobre elevadas temperaturas en cuerpos u objetos target.



Como el mundo lo ha visto China ha sido ejemplo de superación de la crisis de salud y en las últimas semanas se ha convertido en la esperanza para los países que hoy son foco del virus, ese éxito se debe a diferentes componentes desde culturales, gubernamentales y empresariales, entre ellos la rápida instalación tecnológica para la detección de temperatura corporal; por esto como compañía presente en Latinoamérica y por nuestro compromiso social empresarial hemos trabajado en dar a conocer nuestra experiencia y hoy hemos logrado llegar a diferentes entidades tanto privadas como públicas en países como Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Chile y México.



Creo profundamente que la tecnología es la solución a muchos retos y obstáculos que vemos a diario en el mundo, y esta solución tecnológica que Dahua Technology desarrolló y dispuso para el mercado en estos momentos tan críticos, es un claro ejemplo de ello, por eso en Dahua siempre seguiremos innovando y ofreciéndole al mercado las mejores soluciones tecnológicas en seguridad electrónica y productos de mercados emergentes que la sociedad pueda necesitar.





Martín Otazua, Gerente de Marketing Dahua Technology Latam