Hikvision ayuda a mantener vigiladas y protegidas las pymes durante la contingencia

Durante la contingencia, las indicaciones de las instituciones de salud y protección civil de “Quedarse en casa y Guardar Sana Distancia”, provocó el cierre temporal de varios negocios como bares, restaurantes, estéticas, gimnasios, zapaterías, escuelas de artes marciales, inglés y cómputo; podologías, barberías, colocación de uñas, por mencionar algunos, a fin de reducir riesgos de contagio. Esto motivó a Hikvision a desarrollar la campaña “Cierre Seguro” para que los distribuidores auxilien a los dueños de los negocios a proteger a distancia su patrimonio.

Camilo Muñóz, Channel Sales Director de Hikvision México, explica que la compañía ofrece productos de última generación de instalación sencilla para que los dueños de los negocios no dejen de atender a un proveedor que toca su puerta, pues de forma remota, el cliente puede contestar cuando tocan su timbre. Y aunque no puede abrir su puerta por no estar presente, sí consigue dar seguimiento a cada situación que se ostente en el lugar.

“Contamos con equipos para video vigilancia y de seguridad que se pueden manipular, controlar y configurar de forma remota con toda seguridad y ver lo que sucede desde la comodidad del hogar, desde equipos muy sencillos DIY (Hágalo Usted Mismo) que pueden ser instalados por el usuario final, hasta equipos profesionales que requieren apoyo de un experto según sea la necesidad”.

Hikvision cuenta con familias de productos para diferentes necesidades, entre las que destacan: Video porteros, Cámaras de CCTV y Kits de Alarma. Con dichas herramientas, los distribuidores podrán ayudar a los dueños de los negocios a armar una solución completa para tener presencia como si estuvieran en el propio negocio.

“Estamos buscando la manera de encontrar las alternativas tecnológicas y de seguridad para los clientes no tengan que abandonar lo que con tanto trabajo han construido. El 95% de las empresas son Micro Empresas y necesitan asesores que les ayudemos a mantener en operación o seguimiento sus negocios, para que cuando esta contingencia sea levantada, recuperemos nuestra economía y seguridad personal y financiera”, concluye.