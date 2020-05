Tecnología de Hikvision ayuda a la Cruz Roja a hacer frente a la crisis actual

Para enfrentar la crisis provocada por la actual contingencia, la Cámara de Representación Empresarial China en México A.C., en conjunto con Industrial and Comercial Bank of China México, Bank of China, Cosco Shipping Lines México y China Communications Construction Company México, hicieron entrega de cinco cámaras térmicas portátiles de medición de temperatura DS-2TP21B-6AVF/W de Hikvision, a la Cruz Roja Mexicana (CRM), donativo que también incluyó cinco mil cubrebocas regalados por CREC MÉXICO, junto con los socios de otras compañías dedicadas a las Tecnologías de la Información.

Horacio López, Subdirector nacional de delegaciones de la CRM, y el coordinador de delegaciones de la CRM, Juan Estrada, representaron a la Cruz Roja Mexicana para recibir este donativo de manos del Presidente de CREC MÉXICO, Yaogang Chen, y el secretario general de CREC MÉXICO, Shanwen Xin. A la ceremonia de entrega también asistieron representantes de la Oficina del Consejero Económico-comercial de la Embajada China en México.



Yaogang Chen mencionó que desde los tiempos de la llamada Nao de China, ruta comercial más larga que existió en el mundo, China y México ya mantenían una comunicación estrecha: “Ambas naciones hemos compartido rasgos históricos comunes del siglo XVIII. Desde el comienzo de la situación actual mundial, la Embajada de China en México ha impulsado el apoyo a los empresarios asiáticos que daban atención tanto en la protección personal como en el trabajo al pueblo mexicano. La CREC MEXICO se comunicó con la CRM para conocer su demanda frente a cobertura sanitaria, por lo que decidió a adquirir las cámaras termográficas Hikvision y, de esta manera, responder a esta compleja pandemia global”.

“Nuestro compromiso es acompañar a todos los mexicanos en esta lucha”, expresa por su parte, Horacio López. “Estamos muy agradecidos con la Cámara de Representación Empresarial China en México A.C., con la donación tecnológica, así como de los insumos médicos, los cuales se utilizarán por los brigadistas y médicos de CRM, ayudándoles en su trabajo, a fin de evitar contagios. Estamos muy contentos porque esta donación muestra la gran amistad existente entre ambas naciones y la responsabilidad social de los empresarios chinos que saben que ¡México es su casa!”.