Uniview trae a México cámaras y sistemas de control de acceso con detección de temperatura

En entrevista exclusiva con Roberto Ávila González, Ingeniero de Soluciones de Uniview, comentó que como fabricante de origen chino tienen el compromiso de ayudar a México en su lucha contra la expansión del COVID-19. Por esta razón trajeron al país una serie de soluciones de medición de temperatura y control de acceso que han sido diseñadas para satisfacer diferentes requerimientos.

Terminal de mano Modelo SC160

Es una cámara termográfica que puede ser montada en tripié para medir la temperatura de las personas en una distancia de hasta 5 metros. Básicamente esta terminal se configura a cierta temperatura y cuando detecta el rebase del umbral se activa una alerta y toma una fotografía, la cual se almacena dentro del equipo. Al contar con un puerto USB es posible conectarla a una computadora para descargar fácilmente la información. Actualmente este equipo ha sido el más solicitado, de hecho se han entregado alrededor de 100 unidades en las últimas semanas.



Sistema TIC600

Esta es una solución compuesta por una cámara termográfica y una caja negra (conocida como black body) que permite tener mediciones de temperatura con mayor precisión, en un rango de incertidumbre de 0.3°C. Este sistema permite captar la temperatura en grupos de gente, además no considera objetos calientes, es decir, si una persona tiene una taza de café caliente la medición se realiza solo en la persona.









“Cabe destacar que no es un sistema de grado médico por lo que no requiere de ninguna certificación en particular. De hecho, están diseñadas para ayudar solo en la toma de muestra de temperatura y esta información sirva para activar posteriormente un protocolo de seguridad sanitaria, de acuerdo a los planes de cada empresa”, señaló Roberto Ávila.



Sistema de control de acceso Modelo OET-213H

Esta solución es un sistema de control de acceso con reconocimiento fácil y medición de temperatura, con un rango de incertidumbre de 0.5°C. Además permite identificar si la persona usa tapabocas, en este caso el sistema puede lanzar un mensaje de audio para instar al usuario a cumplir con este requerimiento sanitario.



Sistema CW180

Este sistema de bajo costo consta de una cámara de reconocimiento facial más un dispositivo que mide la temperatura en la muñeca. Entonces al ser utilizada con una base de datos previamente cargada, este dispositivo muestra en un monitor tanto información del usuario como su temperatura, lo que hace sentido en proyectos del sector educativo e industria.



Arco Sensor Modelo SC100A

Esta solución cuenta con un diseño basado en un arco sensor para detección de metales que adicionalmente permite medir la temperatura tanto en adultos como niños. Además cuenta con una pantalla para mostrar la temperatura de la persona escaneada. Cabe señalar que este sistema cuenta con 18 áreas para detección de metales.



Sistema SC07-T-NB

Este sistema es básicamente un poste que permite la medición de temperatura en la muñeca, además cuenta con una pantalla donde se muestra la temperatura.



“Como podemos ver, Uniview ha traído diversas soluciones para atender múltiples necesidades que actualmente son indispensables para combatir la propagación del COVID-19. Incluso se prevé que también serán utilizadas cuando se levante la cuarentena precisamente para reducir el riesgo de nuevos contagios”, señaló el Ingeniero de Soluciones de Uniview.



Por el momento Uniview está implementando demostraciones en algunas instituciones de gobierno y salud, pero se hace un llamado a los integradores con clientes en aeropuertos, sector industrial, turismo donde las necesidades de este tipo de soluciones son latentes.



Si necesitas ayuda para plantear un proyecto se sugiere hacer contacto con Roberto Ávila al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..