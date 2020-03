Milestone busca sucesor para ocupar el cargo de director general

La junta directiva de Milestone Systems anuncia que Lars Thinggaard, presidente y director general, ha decidido renunciar a la compañía. En consecuencia, la junta ha comenzado una búsqueda abierta para nombrar un sucesor para el señor Thinggaard. Durante el período de transición, Lars Larsen, director financiero de Milestone Systems, se desempeñará como director general interino.

Tras el anuncio, Lau Normann Jørgensen, presidente del grupo Milestone, afirmó: “Estoy muy agradecido con Lars por la energía, la visión y el alma que ha puesto en su trabajo con los empleados de Milestone y los socios de la comunidad. Unámonos para desearle lo mejor en todos sus planes y proyectos futuros”.

Por su parte, Lars Larsen, director financiero y director general interino, agregó: "Me gustaría hacerme eco de los agradecimientos de Lau, Lars ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de Milestone. De cara al futuro, Milestone es una compañía sólida y bien posicionada lo que le permitirá continuar siendo líder en el negocio de software de gestión de video de plataforma abierta".

Lars Thinggaard ha sido presidente y director general de Milestone Systems durante 17 años y antes de esto fue miembro de la junta no ejecutiva. Durante los últimos seis años, desde la adquisición de la compañía por parte del grupo Canon en 2014, ha liderado a Milestone como compañía independiente dentro del grupo. Bajo su liderazgo, Milestone se ha convertido en una empresa de crecimiento dinámico con un equipo sólido y un gran futuro. En cuanto al futuro, a partir de su experiencia como inversionista y presidente no ejecutivo de varias compañías de la comunidad de compañías emergentes, Lars considera que este es el momento adecuado para avanzar y centrarse en estas nuevas iniciativas. También le gustaría disponer de la flexibilidad y el tiempo necesario para promocionar su nuevo libro, Tech for Life, que está a punto de ser publicado.