Genetec comparte sus predicciones sobre las tendencias de seguridad física para el 2020

Genetec comparte sus principales predicciones para la industria de la seguridad física en 2020.

Inteligencia artificial: separando los hechos de la ficción



Aunque la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) se está convirtiendo en un término común, aún está lejos de ser una realidad en las cosas cotidianas. Pese a que las máquinas están evolucionando cada vez más, no son capaces de pensar o actuar como los seres humanos. Sin embargo, son herramientas realmente eficaces para el análisis de una enorme cantidad de datos que proporcionan conocimientos más profundos, que ayudan a las personas a tomar decisiones mejor informadas de manera más rápida y eficiente. Se espera que para el 2020, el aprendizaje automático siga logrando grandes progresos en el sector de la seguridad, ayudando, sobre todo, a las ciudades y a la policía, a desplegar sus recursos físicos de forma más eficiente en función de las demandas delictivas. El aprendizaje automático también será fundamental para mejorar los sistemas de reconocimiento automático de matrículas para obtener información más precisa sobre el estado de donde provienen.



Reconocimiento facial y privacidad



Mientras que algunas personas consideran la implementación del reconocimiento facial y de otros análisis que ayudan a identificar personas y rastrear sus movimientos, como una manera poderosa de mejorar la eficiencia y la seguridad, otras lo perciben como algo invasivo. A medida que avance el 2020, los desarrolladores tendrán que trabajar de la mano con los organismos reguladores y continuarán mejorando la tecnología para eliminar posibles brechas en torno a este tema. El desarrollo de soluciones que utilicen un enfoque de privacidad por diseño ayudará a reducir las preocupaciones y a aumentar la protección.



Gestión de la identidad física



Las organizaciones de todos los tamaños necesitan controlar el acceso a sus instalaciones. Sin embargo, las empresas que no tienen el presupuesto para invertir en aplicaciones personalizadas tienen que confiar en procesos no rastreables que implican muchas interacciones humanas para conceder y luego revocar el acceso a sus espacios. Dar seguimiento a accesos de forma individual requiere una gran cantidad de tiempo y energía por parte de los operadores de seguridad, del personal y de los visitantes.



Afortunadamente, para este año, la proliferación de soluciones de control de acceso listas para usarse hará que sean cada vez más las organizaciones que cambien a sistemas de gestión de identidad basados en la nube debido a su fácil implementación. Estas soluciones más asequibles de gestión de identidad y acceso físico (PIAM, por sus siglas en inglés), ayudarán a las empresas a proteger sus sistemas e instalaciones mediante la gestión eficaz de las solicitudes de acceso basadas en la identidad de un individuo y en las políticas de seguridad de la organización. También permitirán garantizar que sólo las personas autorizadas tengan acceso a un área protegida mediante la gestión y automatización del proceso.



Mejora de la protección de datos con blockchain



Pese a que el blockchain se asocia comúnmente con la criptografía, en la actualidad vemos que esta tecnología, que esencialmente sirve para rastrear cambios de datos a lo largo del tiempo, está cada vez más presente en otros sectores. Cuando se utiliza en tecnología de seguridad, blockchain puede evitar la manipulación de las pruebas de vídeo y de control de acceso, así como de los sistemas de gestión de identidad. Debido a su capacidad de rastrear las interacciones con los archivos digitales, blockchain puede determinar si un archivo ha sido manipulado y proporcionar información sobre dónde y cuándo se produjo la manipulación. Esto es increíblemente poderoso cuando se trata de mantener la cadena de custodia y de asegurar que los datos de seguridad no sean alterados.



Hoy en día vemos que organizaciones globales de nivel empresarial utilizan el blockchain para respaldar sus sistemas de seguridad. A medida que se reconozcan los beneficios de la cadena de bloqueo, se incrementará su uso para proteger la integridad de datos operativos y de seguridad.



Enfoque a la ciberseguridad



En 2020 la ciberseguridad seguirá siendo un reto para el sector de la seguridad física. A medida que las empresas recopilen más datos, tendrán más información que proteger. Hoy en día, los órganos de gobierno y los fabricantes trabajan en colaboración con investigadores, académicos, expertos en tecnología, defensores de derechos civiles y líderes de la industria para regular el uso de tecnología potencialmente invasiva, y establecer los procedimientos necesarios para proteger sus datos. Este año estas asociaciones se fortalecerán.



Además de ayudar a orientar las regulaciones, los fabricantes tendrán que realizar grandes inversiones en ciberseguridad para incorporar protección en sus productos. El objetivo será promover la seguridad al tiempo que se protege la privacidad individual y las libertades civiles. Sólo si se hace de manera correcta es como podremos tener ambas cosas al mismo tiempo.