Netskope y Kriptos integran sus tecnologías para prevenir la fuga de información

Netskope acaba de anunciar la firma de una alianza tecnológica estratégica con Kriptos para ayudar a los clientes a prevenir la fuga de información.

Así, la integración de las soluciones tecnológicas de identificación de documentos críticos (Kriptos) y de visibilidad y protección de datos desde la nube (Netskope Security Cloud), conforman una potente solución para la protección de información crítica de las organizaciones.

De este modo, Kriptos, con su tecnología de clasificación automática y sus algoritmos de Inteligencia Artificial, identifica si un documento es confidencial, restringido, de uso interno o público en ordenadores, servidores y en la nube, además de ofrecer información sobre quién accede a ellos o dónde están almacenados. También permite etiquetar esta información con un metadato tras lo cual Netskope, en base a esta clasificación, pasa a aplicar políticas de control para proteger esos datos, en más de 34.000 aplicativos cloud (One Drive, Dropbox, Slack, etc.), así como en la navegación a páginas web (blogs, foros,…).

Por su parte, Netskope adopta un enfoque centrado en los datos para la seguridad en la nube. Desde datos creados y expuestos en la nube hasta otros que viajan a aplicaciones cloud no gestionadas y dispositivos personales, Netskope protege los datos y a los usuarios independientemente de dónde se encuentren. De este modo, las empresas pueden mejorar su eficiencia y generar el contexto necesario para monitorizar, controlar y proteger la información.

“A diferencia de otras soluciones de clasificación de información que dependen del factor humano y que son complejas de implementar, Kriptos trabaja de forma completamente automática, escaneando documentos en dispositivos o sistemas de almacenamiento cloud, y clasificándolos en base a su contenido y contexto. Además, sus algoritmos de Inteligencia Artificial, reconocen tanto inglés como español, lo que convierte este acuerdo de colaboración en muy estratégico para la región”, asegura Alain Karioty, Director Regional de Netskope para Latam. “Decidimos realizar esta alianza y trabajar en la integración para facilitar a nuestros clientes la implementación de políticas de control de fuga de información, especialmente para la información ya creada. La integración con Netskope es perfecta y permite obtener importantes beneficios de forma inmediata”.

Del mismo modo, Christian Torres, CEO de Kriptos, afirma: “Netskope ha confiado en la tecnología de clasificación automática de Kriptos para, en conjunto, proteger la información de sus clientes. Mientras que Kriptos, una tecnología nacida en Israel, considera a Netskope como un importante aliado para salvaguardar los millones de documentos que su tecnología clasifica en segundos”. A lo que añade: “gracias a la compatibilidad de ambas tecnologías, si un usuario quiere subir un documento confidencial clasificado por Kriptos a su cuenta personal de Dropbox o enviarlo por Internet, Netskope lo controla y alerta a la empresa del suceso”.

Clasificar la información antes de protegerla

Dado al trabajo remoto, la información de las empresas es descargada de la nube y compartida por cualquier medio sin ningún tipo de control o visibilidad. Esto expone a altos riesgos de fuga de información y desconocimiento por parte del área de ciberseguridad de cómo proteger dichos datos. Por un lado, si se bloquea a totalidad los documentos como prevención, se causa un gran problema operativo con los usuarios al no permitirlos trabajar, y mientras que, si se reduce la seguridad, los documentos se ven expuestos.

Fundada en 2018, Kriptos ayuda a las empresas a clasificar y etiquetar automáticamente su información de carácter confidencial con el uso de Inteligencia Artificial. Sus algoritmos personalizados aseguran grandes tasas de precisión y permiten a las empresas identificar millones de documentos críticos en un corto espacio de tiempo. Kriptos detecta registros con datos personales, información de tarjetas de crédito y determina sus niveles de sensibilidad, analizando el 100% de la información en discos locales, servidores y nube. Adicionalmente, y por tratarse de una solución completamente automatizada, favorece el ahorro de tiempo y evita los errores humanos. Su sencilla integración con herramientas de ciberseguridad, como DLPs o CASB, ayudan a la optimización de la ciberseguridad.

Para proteger toda esta información, las empresas requieren una arquitectura nativa de la nube como la de Netskope, que asegura visibilidad, protección de la información en tiempo real y protección frente a amenazas al acceder a servicios en la nube, sitios web y aplicaciones privadas desde cualquier lugar y dispositivo. Netskope entiende el lenguaje de la nube y adopta un enfoque basado en los datos que ofrece a los equipos de seguridad la protección y la velocidad que necesitan para proteger su proceso de transformación digital. Ninguna otra compañía en el mercado ha sido capaz de abordar las cambiantes demandas de seguridad combinando las capacidades de los SWG de próxima generación, el CASB líder mundial, el acceso a la red basado en modelo zero trust y el aprendizaje avanzado de máquinas para detectar la exfiltración de datos no autorizados y ofrecer una protección avanzada contra amenazas.