Netskope y VMware colaboran para mejorar el establecimiento y la seguridad de los trabajadores remotos

Netskope anuncia colaboración con VMware, para crear una suite de tecnología de primera clase destinada a abordar los retos que supone habilitar y proteger una plantilla que trabaja principalmente en remoto.

De este modo, y por primera vez en la industria, las empresas pueden obtener una gestión mejorada y protección para endpoint, seguridad de datos y frente a amenazas para las aplicaciones cloud, la web y las aplicaciones privadas, además del acceso a la red WAN definida por software de alto rendimiento, a través de una solución sencilla y completa.



La transformación digital es una prioridad empresarial por muchas razones, siendo una de ellas la consideración de que los empleados que cuentan con una adecuada habilitación digital son de dos a cinco veces más productivos, que los individuos que desarrollan su labor en un espacio de trabajo tradicional.



En este sentido, la nube y la movilidad son tecnologías habilitadoras clave, pero la diversidad de dispositivos y de aplicaciones cloud hacen que sea muy difícil proporcionar un acceso y una seguridad adecuados. Para los equipos de TI y de seguridad, la complejidad es tan grande que casi la mitad de los CIOs lo ven como un obstáculo para obtener los beneficios esperados. Teniendo en cuenta el repentino incremento del trabajo a distancia[iii] y el hecho de que casi la mitad de las amenazas a los datos y a los usuarios están basadas en la nube, es comprensible que los equipos de TI y de seguridad tengan dificultades para apoyar a los empleados. Esta situación está obligando a muchos CISOs a reconsiderar las estrategias digitales y de seguridad y a exigir simplicidad a sus proveedores de soluciones tecnológicas. Para hacer frente a estas necesidades, las organizaciones necesitan controlar los endpoints, además de disponer de soluciones de protección de datos y frente a amenazas en línea para asegurar todas las aplicaciones, tanto cloud como web y privadas.



Rendimiento y seguridad también fuera de la oficina



La colaboración entre Netskope y VMware se dirige a cubrir estos desafíos proporcionando a los clientes las siguientes funcionalidades:



• Al compartir los indicadores de amenazas específicos para el cliente entre Netskope y VMware Carbon Black, las amenazas inmediatamente descubiertas pueden identificarse y neutralizarse rápidamente en toda la organización. A medida que se detectan nuevas amenazas en la nube, Netskope puede coordinarse con VMware Carbon Black para remediarlas rápidamente en el propio endpoint. Por último, Netskope puede clasificar los dispositivos utilizando para ello distintas características y aumentar o disminuir los privilegios de acceso en función de cualquier peculiaridad. Por ejemplo, si no se encuentra VMware Carbon Black en el endpoint, Netskope clasificaría el dispositivo como tal y restringiría las actividades de mayor riesgo.



• Netskope y VMware Workspace ONE colaboran para obtener visibilidad y control completo del uso de los dispositivos y de la nube. Los equipos de seguridad pueden implementar automáticamente el cliente de Netskope en los dispositivos gestionados por Workspace ONE, para el gobierno de los servicios accedidos por dicho equipo. Además, los administradores pueden establecer controles de acceso específicos o políticas de seguridad basadas en si un dispositivo está gestionado o no, con cobertura para todos los métodos de acceso, incluyendo aplicaciones móviles nativas y clientes de sincronización. Por último, VMware Workspace ONE puede aprovechar los hallazgos de Netskope para impulsar los flujos de trabajo manuales o automatizados con el fin de restablecer un uso aceptable de los dispositivos gestionados.



• Netskope y VMware SD-WAN by VeloCloud ofrecen un servicio de acceso en el ‘edge’ más seguro e inquebrantable, optimizado para las aplicaciones que requieren seguridad, cuando se accede a ellas desde un campus, una sucursal o cuando los empleados trabajan de forma remota. Tanto si se trata de la nube como de la web o de aplicaciones privadas, Netskope y VMware SD-WAN by VeloCloud mejoran el rendimiento de la red de extremo a extremo para las aplicaciones en tiempo real, incluidas las de VoIP y colaboración, y permite la aceleración de las aplicaciones que requieren el uso de la WAN, ofreciendo, asimismo, un acceso remoto directo basado en el principio de confianza cero (zero trust) a las aplicaciones privadas, como los repositorios locales de GitHub.