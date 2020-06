Desde Corea del Sur llega la mejor oferta de protección unificada de ciberseguridad de la mano de PC COM

Se trata de AhnLab, empresa surcoreana especializada en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad con 25 años de presencia en el mercado, es una de las marcas más reconocidas en Asia y con gran reputación en otros continentes.

Su portafolio es uno de los más completos de la industria con soluciones on premise que protegen a nivel de endpoint, redes empresariales y contra amenazas avanzadas. Entre sus productos más destacados se encuentran:

AhnLab EDR (Endpoint Detection and Response) un endpoint de próxima generación que brinda monitoreo continuo que permite detectar, analizar y responder de forma inmediata ante cualquier amenaza.

AhnLab TrusGuard, firewall de próxima generación que consolida las funciones principales de seguridad en la red en una plataforma unificada para enfrentar ciberataques.

AhnLab AIPS, una plataforma IPS que protege la red interna con la mejor prevención de amenazas de su clase asegurando un alto rendimiento y baja latencia.

AhnLab TrusGuard DPX, solución de grado militar que detecta ataques DDoS híbridos de alto volumen, la cual ha sido diseñada para garantizar la continuidad de negocio y los recursos.

AhnLab MDS (Malware Defense System), solución exclusiva de respuesta a amenazas y ataques de día cero que combina análisis en sitio y basados en la nube para brindar protección contra ATPs, cuenta con reconocimiento rápido de malware, remediación con bloqueo en tiempo real e interrupción dinámica de activos para minimizar las brechas de seguridad.

“Traer a AhnLab al mercado mexicano fue un movimiento estratégico de la empresa, la calidad de sus soluciones tiene una gran reputación entre los expertos en ciberseguridad, de hecho a unos cuantos días de hacer el anuncio formal de la introducción de sus soluciones al portafolio de PC COM, recibimos mensajes de varios integradores de México, Argentina, Colombia, incluso de Estados Unidos, preguntando por AhnLab EDR. Sabíamos que la solución de protección de endpoint era muy conocida pero quedamos sorprendidos al ver que en el continente americano ya la estaban esperando”, explicó Edgar Corella, Director General de PC COM.

Con este recibimiento, el segundo paso es promover los beneficios de las demás soluciones, por ejemplo AhnLab MDS, que permite unificar todos los servicios de ATP que una empresa va adquiriendo al contratar protección de manera separada, evitando así tener que lidiar con múltiples vendors y diversos procesos de administración.

“Con AhnLab es posible tener cubiertos todos los vectores de comunicación por un solo fabricante, de esta manera se unifican los criterios de ciberseguridad, se consolida la gestión y se obtienen alertas a través de una sola plataforma on premise, todo en tiempo real. Esto permite de forma dinámica poner en cuarentena conexiones, direcciones IP y computadoras que puedan estar comprometidas y que pongan en riesgo a la organización”, comentó Corella.

On premise vs suscripciones

Si bien en los últimos años la tendencia hacia los servicios de suscripción ha mantenido ocupados a la mayoría de los fabricantes de ciberseguridad, PC COM detectó que el mercado no solo se rige por este modelo, incluso existe una gran necesidad de mantener el control de la información de manera local a través de soluciones on premise.

Desde la visión de PC COM, en el tema de privacidad de los datos los CIOs y CISOs de muchas organizaciones no se sienten cómodos al no saber dónde se ubican sus datos y cómo se gestiona la seguridad, ya que la mayoría de las empresas que ofrecen servicios en la nube no son propietarias de la tecnología, y el claro ejemplo, son los servicios de ATP.

Por otro lado, los costos en inversión en los modelos de suscripción no son tan atractivos si se analizan a largo plazo considerando particularmente que la ciberseguridad no es una tecnología que deba ser prescindible por los riesgos que implica. Si a esto se le suma el pago de suscripciones duplicadas que vienen adscritas en servicios que se contratan por separado, entonces las empresas ya están considerando los beneficios de tener sus soluciones de ciberseguridad on premise.

Estrategia de entrada

Para PC COM es de gran importancia esta alianza, ya que abre nuevas posibilidades de negocio para sus canales. En este sentido, para que los asociados empiecen a ver el potencial de la marca el mayorista habilitó descuentos de 30% en soluciones de endpoint y de 20 a 25% para soluciones de seguridad en la red, asimismo se tienen considerado un plan exclusivo de precio especial para proyectos de sustitución de marca.

Del lado del conocimiento, PC COM está desarrollando la calendarización de seminarios para dar a conocer los beneficios de este nuevo fabricante tanto en la parte comercial como técnica. De hecho, la planificación está considerando cursos especiales impartidos directamente por el fabricante.

Para la solución de AhnLab MDS, la empresa está comprometida a posicionarla en sector educativo, gobierno, salud y carriers por los beneficios que entrega una solución de grado militar.

“Cuando se habla de gobierno algunos canales piensan que la venta de soluciones ha disminuido, sin embargo, la realidad muestra que es uno de los principales sectores que necesitan soluciones on premise, además hemos desarrollado opciones precisamente para adaptarnos a las necesidades del gobierno, como el modelo de renta de hardware”, expresó el Director General de PC COM.

Un fabricante que se destaca de su competencia

En PC COM el portafolio de soluciones está compuesto por una combinación de marcas que tienen gran éxito en Europa, Estados Unidos y ahora de Asia. Sin embargo una de los principales diferenciadores que Edgar Corella encontró en AhnLab es el seguimiento puntual de proyectos.

“A diferencia de otros fabricantes de seguridad donde el contacto con el corporativo se hace a través de un directivo de ventas, en AhnLab se designa un líder de proyectos el cual tiene por objetivo conectar a todas las áreas involucradas para atender los más pronto posible cada requerimiento, de esta manera no tiene la presión de alcanzar una meta de ventas sino enfocarse en dar respuestas rápidas a las necesidades de cada proyecto”, destacó Edgar Corella.

“En el caso de América Latina, el líder de proyectos de AhnLab lo vemos como un facilitador y eso hace fluir los proyectos de una forma nunca antes vista”, añadió.

Además de contar con una gran reputación, AhnLab tiene presencia en diversos cuadrantes de Gartner desde hace 5 años, certificaciones de ICSA Labs y AV Test.

Corella invitó a los canales interesados a ponerse en contacto con la empresa para conocer a fondo las nuevas soluciones, además para que puedan evaluar los apoyos a los que pueden ser acreedores en temas de generación de demanda.

“Estamos seguros que una vez que conozcan el éxito que ha tenido las soluciones de endpoint, querrán conocer las opciones de seguridad en la red, sobre todo las de grado militar que pueden tener un potencial de negocio impresionante por el tipo de cliente al que va dirigido”, concluyó Corella.