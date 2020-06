Troyanos bancarios móviles alcanza el nivel más alto de los últimos 18 meses: Kaspersky

Los investigadores de Kaspersky han detectado un fuerte aumento en el volumen de software malicioso destinado a robar credenciales y dinero de las cuentas bancarias de los usuarios. De hecho, en el primer trimestre de 2020, se encontraron 42,115 archivos de este tipo de malware, dos veces y media más que en el cuarto trimestre de 2019.

Los troyanos bancarios móviles, llamados "bankers", son una amenaza muy conocida en la comunidad cibernética y el motivo de su actividad es obvio: se utilizan para robar fondos directamente de cuentas bancarias móviles. Estos programas maliciosos suelen parecerse a una aplicación financiera legítima, pero cuando la víctima ingresa sus credenciales para acceder a su cuenta bancaria, los atacantes también obtienen acceso a esa información privada.



De acuerdo con el informe sobre evolución de amenazas de TI en el primer trimestre de Kaspersky, se detectaron más de 42,000 modificaciones de varias familias de troyanos en transacciones bancarias, el nivel más alto registrado en los últimos 18 meses.



Además, la proporción de bankers que se encontraron en el panorama de las amenazas móviles durante el trimestre también aumentó a 3.65%, lo que indica un crecimiento de 2.1 puntos porcentuales con respecto al último trimestre de 2019.



El país más afectado, como lo muestra del porcentaje de usuarios atacados por troyanos bancarios móviles, fue Japón (0.57%), seguido de España (0.48%) e Italia (0.26%). En relación con América Latina, Bolivia, Brasil y Cuba se encuentran entre los Top10 de esta lista a nivel global, ocupando el cuarto, octavo y noveno lugar, respectivamente.



“En estos momentos de distanciamiento social y de confinamiento, todos usamos nuestros dispositivos móviles con más frecuencia para acceder a servicios financieros, ya sea para comunicarnos a distancia, realizar pagos o transacciones. Estos dispositivos se han convertido en una de nuestras principales herramientas disponibles y no debemos permitir que los estafadores se beneficien de nuestra dependencia de ellos”, dijo Victor Chebyshev, experto en seguridad de Kaspersky.



Para reducir el riesgo de que su dispositivo sea infectado por troyanos bancarios, se recomienda a los usuarios que:



• Instalen aplicaciones solo de fuentes confiables, idealmente desde tiendas oficiales como Google Play.



• Usen una solución de seguridad sólida como Kaspersky Internet Security for Android para protegerlos contra el software malicioso y sus acciones.



• No realicen el procedimiento de rooting, ya que esto proporcionará posibilidades ilimitadas a los ciberdelincuentes para aprovecharse de su dispositivo.