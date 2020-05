Aumento de compras en línea detona ciberataques: Fortinet

Fortinet alertó sobre el crecimiento exponencial de ciberataques ante el confinamiento, argumento basado en el Segundo Reporte sobre el Impacto del COVID-19 en Venta Online en México, recién lanzado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), donde se indica q que las principales razones por las cuales los consumidores consideran comprar en línea durante la pandemia han sido el no salir de casa (55%) y el evitar aglomeraciones en tiendas físicas (48%).

El estudio revela que las categorías que están generando nuevos compradores en línea son: compra de comida a domicilio (aumento de 40%), moda (aumento de 30%), supermercados (aumento de 28%) y productos de aseo del hogar (aumento de 26%). Si bien el crecimiento del sector representa una multitud de oportunidades para comerciantes y consumidores, también conlleva importantes riesgos de seguridad.

Los ciberdelincuentes no desaprovechan la pandemia

El número de sitios web comprometidos, estafas haciéndose pasar por organizaciones benéficas, campañas de phishing por correo electrónico, puntos de acceso web maliciosos, e incluso sitios de compras falsos han crecido, y todos ellos han sido diseñados para obtener información personal y financiera de los clientes.

Según datos de la plataforma Threat Intelligence Insider Latin America de Fortinet, sólo durante el mes de marzo y coincidiendo con el confinamiento por COVID-19, se produjo un promedio de 600 nuevas campañas diarias de phishing a nivel mundial. Además, México sufrió más de 2,1 billones de intentos de ciberataques en el primer trimestre del año.

“Este trimestre, hemos visto un cambio en el comportamiento de los ciberdelincuentes, quienes abusan de la vulnerabilidad de las personas que se conectan desde sus casas tras COVID-19. En este entorno dominado por los avances tecnológicos y el Internet, los riesgos existen. Sin embargo, mientras sea utilizado correctamente, el internet puede ser una forma segura y conveniente para realizar compras en línea”, señaló Eduardo Zamora, Country Manager de Fortinet México.



Algunas recomendaciones sencillas para evitar los ciberataques, fraudes y robo de información personal y financiera a raíz de las compras en línea incluyen:

1. Tenga cuidado de cómo se conecta a internet

Si quiere conectarse al Wi-Fi, pregunte antes por el nombre del punto de acceso, no todos los puntos de acceso abierto son seguros. Alguien que anuncia "Wi-Fi gratis" puede estar conectándolo a internet a través de su dispositivo, lo que significa que puede ver y capturar todo el tráfico que se mueve entre usted y su sitio de compras en línea, banco o cuentas de redes sociales. Es difícil distinguir entre redes inalámbricas seguras y no seguras.

Incluso si está conectado a un punto de acceso legítimo, verifique que los sitios que utiliza estén protegidos mediante SSL y usted esté conectado vía https al sitio. Considere usar un servicio de red privada virtual (VPN) para proteger sus transacciones. Los datos no cifrados, incluso si se están moviendo a pocos metros de su dispositivo a un enrutador inalámbrico local, pueden ser interceptados o comprometidos.

2. Descargue sólo aplicaciones legítimas de sitios legítimos

Sólo descargue aplicaciones de sitios de aplicaciones legítimos y nunca permita instalaciones de fuentes desconocidas. Puede descargar una herramienta de seguridad de una tienda de aplicaciones legítima y escanear su dispositivo para ver si ha sido comprometido. Muchas aplicaciones de malware se esconden en un dispositivo y monitorean el tráfico web y de aplicaciones.



3. Piense dos veces antes de comprar en una tienda en línea desconocida

Si está comprando en una tienda en línea desconocida, siempre tiene que ser escéptico. Los precios inusualmente bajos y la alta disponibilidad de artículos difíciles de encontrar son señales de alarma para las estafas. Si va a comprar en una tienda en línea desconocida, siga algunas estrategias básicas para protegerse a sí mismo y a sus activos:



• Antes de hacer clic, pase el mouse sobre el enlace. Esto debería revelar la dirección URL a la que se está conectando. Mírela con cuidado.



• La mejor opción es introducir el nombre del sitio en su motor de búsqueda para ver si alguien se ha quejado sobre él, e ir directamente al sitio en lugar de hacer clic en el enlace. Un vendedor legítimo le dará acceso a cualquier oferta auténtica anunciada en línea.



• Una vez que se conecte con el vendedor, tómese un minuto para ver el sitio web. Descripciones poco claras y palabras mal escritas son indicios de que el sitio probablemente no sea legítimo.



• Antes de empezar a comprar, observe el sistema de pago. Evite los sitios que requieren pagos directos de su banco, transferencias electrónicas o formas de pago no rastreables. Es preferible usar su tarjeta de crédito en lugar de una de débito al realizar una compra, ya que la mayoría de las tarjetas de crédito tienen protección contra fraude y no están directamente conectadas a su cuenta corriente o de ahorro.

‘’A medida que nuestra capacidad para comprar artículos, realizar transacciones en línea y conectarnos con otros a través de dispositivos inteligentes se hace más fácil, necesitamos entender que estas comodidades conllevan riesgos. Los ciberdelincuentes están determinados e informados sobre las últimas tendencias y cómo explotarlas. Es por eso que debemos tomarnos el tiempo para educarnos a nosotros mismos, así como a nuestros amigos y familiares, acerca de cómo comprar de forma cuidadosa para que podamos continuar seguros durante esta pandemia, inclusive virtualmente’’, agregó Zamora.