Crecen fraudes cibernéticos en México: Oracle

Fraude, robo de identidad y de datos continuarán siendo una constante en el mundo digital en los próximos años. Esto de acuerdo al Reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, que se publica año con año.

Recientemente, Oracle dio a conocer diez tendencias que predominarán en el ecosistema global para el 2025, entre las que se encuentran un aumento en las amenazas de seguridad en el mundo digital. Hoy en día se estima que al menos siete de cada diez organizaciones mantienen datos críticos y confidenciales en la Nube, y que para el 2025 esto se incrementará 600 veces más.

“Los delincuentes cibernéticos están volviéndose más sofisticados, por lo que es fundamental que las compañías se aseguren de la resiliencia de sus datos y sistemas”, señala Maribel Dos Santos, Directora General en Oracle de México. A finales de 2019, y con base en cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) los fraudes cibernéticos en México crecieron 35%; dentro de este tipo de fraudes se incluyen diversas prácticas como el comercio por Internet, la banca móvil, los pagos por celular y las operaciones por la web.

En un contexto global, donde los datos de las personas se han convertido en uno de los principales activos de las empresas, y que no existe un sistema informático que no sea vulnerable a este tipo de amenazas, en las organizaciones recae la responsabilidad de contar con las herramientas necesarias para evitar problemas como la suplantación de identidad, fraudes, robo de ahorros por acceso a información bancaria, pérdida de privacidad, revelación de información sensible y daños al prestigio por la publicación de imágenes.

La seguridad de los datos está íntimamente vinculada al valor de una marca, por lo que un paso en falso tiene amplia repercusión en la reputación de las compañías. Es importante comprender que, en esta realidad virtual, los atacantes pueden contar con diversos perfiles, normalmente falsos, pueden ser empleados de un estado-nación, miembros de un grupo criminal organizado, o solo usuarios curiosos en la búsqueda de información.

Como respuesta a las posibles amenazas y con el objetivo de mitigar riesgos, muchas de las empresas optaron por migrar a la Nube de primera generación debido a la seguridad que esta brindaba a los datos, sin embargo, los constantes cambios de tecnología, el aumento en el volumen de información y de usuarios en el mundo virtual han obligado a la industria a continuar reinventándose para ofrecer los mejores estándares de calidad y seguridad.

La ciberseguridad en la era de la Nube consiste en encontrar el tipo de seguridad más fuerte. Se trata de evolucionar para no ser vulnerables ante las organizaciones criminales. Una de las principales características de la seguridad en la Nube es el tener capas superpuestas que protejan los datos desde cualquier ángulo sin importar el tamaño o giro del negocio. Juniper Research estima que las filtraciones de datos costarán a las empresas 8 billones de dólares entre 2017 y 2022. Hasta el momento, sólo Oracle ha logrado desarrollar la Nube de segunda generación, con una infraestructura y tecnología sin precedentes.

“En Oracle, decidimos apostarle a una nueva tecnología para seguir garantizando mayor rendimiento, confiabilidad y seguridad de los datos. La nube de segunda generación está diseñada específicamente para ayudar a las empresas a ejecutar grandes cargas de trabajo de forma segura, en esta nueva generación de la nube, contamos con una arquitectura y capacidades únicas, que ofrecen mayor rendimiento y que hemos logrado gracias a los avances en términos de infraestructura y el uso de inteligencia artificial”, afirma Maribel Dos Santos.

Contar con las medidas y herramientas apropiadas para cuidar y proteger los datos personales dejó de ser un valor agregado en las empresas para convertirse en una necesidad. Los datos son el nuevo petróleo, y en una época donde todo es almacenado en un espacio intangible y desconocido como la nube, es importante tomar la mayor cantidad de precauciones.