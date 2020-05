Netskope amplía y mejora la seguridad de datos para Microsoft Teams

Netskope acaba de anunciar la disponibilidad de sus controles de seguridad y protección para Microsoft Teams. Con Netskope Security Cloud, las organizaciones se benefician de ver incrementada la colaboración y productividad de sus empleados, mientras aplican políticas de seguridad que mantienen los datos seguros. Netskope también ha hecho público que la compañía ha cumplido los requisitos para ser nombrada oficialmente proveedor certificado de Prevención de Pérdida de Datos (DLP) para Microsoft Teams.

Como parte del conjunto de aplicaciones de Microsoft 365, Microsoft Teams ayuda a mejorar las prácticas de colaboración en empresas de todos los tamaños, gracias a la combinación de chats de trabajo, reuniones online, llamadas, archivos y herramientas y otras aplicaciones. A medida que el trabajo a distancia crece exponencialmente, la necesidad de un entorno de colaboración seguro y escalable es esencial. Por ello, además de proporcionar seguridad para cualquier ubicación o tipo de dispositivo, las empresas necesitan analizar el movimiento de datos entre las solicitudes gestionadas y no gestionadas de las aplicaciones, un desafío que se refleja en el informe Netskope Cloud and Threat.

Protección contra pérdida de datos y amenazas

Con Netskope, los clientes de Teams se benefician de una convergencia única de capacidades de seguridad que simplifica el trabajo de los equipos de seguridad. A través de una interfaz única, y sin la necesidad de appliances locales, Netskope Security Cloud previene la pérdida de datos y protege contra las amenazas en línea a través de su Gateway de seguridad Web de Próxima Generación (NG SWG), y cubre los datos en reposo con su Gateway de Seguridad de Acceso a la Nube (CASB). Netskope Security Cloud es ofrecido a través de Netskope NewEdge, la red privada de Netskope, carrier grade, más grande del mundo que ofrece un rendimiento insuperable a hiperescala.

"Con 44 millones de usuarios activos diarios, Microsoft Teams ha experimentado un importante crecimiento. Para los CISOs, esta rápida adopción corrobora la necesidad de proporcionar protección de datos en línea y de cumplimiento para esta aplicación, a fin de asegurar que la colaboración en toda la empresa sea segura para el negocio y no perjudique la productividad", afirma Bruno Raimondo, Jefe de Gestión de Productos SaaS en Netskope. "Para abordar esta necesidad de "colaboración desde cualquier lugar", Netskope proporciona una protección habilitada para API casi en tiempo real, como la Prevención de Pérdida de Datos (DLP) y la protección contra amenazas, para salvaguardar los datos de nuestros clientes en lo que se refiere a la nube, independientemente de dónde se encuentren los usuarios".

Por su parte, Rushmi Malaviarachchi, Director Asociado de Gestión de Programas para la Protección de la Información en Teams de Microsoft Corp., expresa: "Ahora más que nunca, la colaboración efectiva y segura es crítica para cada empleado. A medida que vamos comprobando como más organizaciones confían en Microsoft Teams para trabajar juntos, queremos ayudarlas a gestionar mejor su riesgo al cumplir con sus políticas internas y adherirse a las regulaciones externas; Netskope es un proveedor de SaaS de seguridad y cumplimiento muy conocido. Al incorporarlos al ecosistema de Teams, estamos ofreciendo a nuestros clientes empresariales más opciones para proteger sus valiosos datos a medida que adoptan nuestro conjunto de aplicaciones y herramientas Microsoft 365".

Características principales:

• Visibilidad y control granular: Netskope for Teams facilita a los equipos de seguridad de IT supervisar y establecer políticas que pueden ser definidas por varios atributos, tales como usuario, actividad o equipos, entre otros. Estas políticas permiten la inspección de los mensajes y archivos de los equipos casi en tiempo real para detectar pérdidas de datos y amenazas. Las políticas personalizadas pueden detectar y restringir actividades -como el intercambio de información de identificación personal en los canales de MS Teams- y los mensajes personalizados ayudan a entrenar a los empleados para evitar actividades de alto riesgo.



• Protección de datos avanzada: Netskope for Teams ofrece capacidades avanzadas de Prevención de Pérdida de Datos (DLP) para proteger los datos confidenciales sin importar dónde se encuentren o adónde vayan; en cualquier aplicación SaaS, servicio IaaS o en la web. Esto incluye la protección de datos en reposo y de datos en movimiento. Los equipos de seguridad pueden hacer que los mensajes y archivos de Teams sean inspeccionados casi en tiempo real para ayudar a reducir el riesgo de amenazas internas y de exfiltración de datos confidenciales.



• Protección contra malware y amenazas en la nube: El motor de detección de anomalías basado en reglas y en el aprendizaje automático de Netskope pueden alertar a los equipos de seguridad sobre inicios de sesión sospechosos, exceso de actividad, exfiltración de datos y credenciales comprometidas, para ayudar a resolver los incidentes más rápidamente. Gracias a las funciones antimalware, Netskope tiene la capacidad de detectar y remediar el malware en la nube casi en tiempo real o en archivos que ya se encuentran en una instancia de Teams.



• Consola única y arquitectura cloud: Netskope proporciona un único punto de control para gestionar las necesidades de cumplimiento y seguridad cloud para Teams, así como para muchas aplicaciones de la nube. Los equipos de seguridad pueden obtener una visibilidad en profundidad de las actividades dentro de sus instancias de Teams y de otras aplicaciones de Office 365 como OneDrive, Outlook y SharePoint, utilizando una única consola con flujos de trabajo intuitivos e informes detallados.