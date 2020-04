Kaspersky Security for Microsoft Office 365 agrega protección para Microsoft Teams

La nueva versión de Kaspersky Security for Microsoft Office 365 protege de manera más amplia la colaboración de empleados al permitir el intercambio seguro de archivos en Microsoft Teams, además de la protección ya existente para Exchange Online y OneDrive.

Esa solución no solo continuará resguardando las bandejas de entrada contra correo electrónico malicioso de phishing, sino que también garantizará que solo puedan acceder a archivos limpios y confiables, permitiendo así a los administradores de seguridad de TI definir el alcance de los sitios para escanear. Con el fin de ayudar a las empresas a garantizar la seguridad del trabajo a distancia y la colaboración, Kaspersky ha extendido la versión de prueba gratuita del producto.



El phishing sigue siendo una amenaza seria para los usuarios corporativos. La investigación de Kaspersky encontró que 186 millones de mensajes de spam maliciosos fueron dirigidos a usuarios corporativos en 2019, lo que es 54 millones más que en 2018. Una de las técnicas de phishing más efectivas en 2019 fueron los correos electrónicos disfrazados de notificaciones automáticas de servicios legítimos, como Microsoft Outlook. Los correos electrónicos que solicitan a los usuarios que autoricen servicios obtendrían así credenciales de los correos electrónicos corporativos, que luego podrían usarse en el ataque a una organización.



Durante enero y febrero de 2020, Kaspersky Security para Microsoft Office 365 bloqueó al menos un intento por buzón en promedio, de hacer clic en un enlace de correo electrónico de phishing. La reciente actualización de la protección incluye mejor capacidad contra phishing con una función dedicada contra la suplantación de identidad. Esto protege a los usuarios corporativos contra correos electrónicos dirigidos de phishing, supuestamente enviados en nombre de colegas o subcontratistas, pero que en realidad usan nombres de dominio falsificados. La nueva característica permite al cliente crear una lista de dominios de correo electrónico confiables de empresas y subcontratistas, de manera que el producto pueda detectar un correo electrónico malicioso enviado desde un dominio falsificado.



Para reducir la exposición a otras amenazas, Kaspersky Security para Microsoft Office 365 ha ampliado la protección para Microsoft Teams, asegurando así el canal de colaboración y mensajería dentro de Microsoft 365. Esto es especialmente importante para las empresas que emplean trabajadores remotos que se comunican principalmente con colegas a través de canales digitales.



Gracias a esta protección ampliada, los clientes ahora pueden estar seguros de que el malware no se cargará o extenderá por toda la empresa. El producto detecta los archivos maliciosos escaneando cada archivo inmediatamente al cargarse, poniéndolo en cuarentena y proporcionando a un administrador de seguridad de TI el informe de detección y las estadísticas en el tablero. Además, los administradores pueden administrar y refinar el alcance del escaneo de sitios corporativos, por ejemplo, para agregar protección solo a sitios seleccionados o a todos a la vez.



En general, el producto ahora permite una colaboración más segura y el intercambio de archivos en Microsoft Teams. Esto significa que incluso si un archivo malicioso accede al endpoint de un usuario y un empleado intenta compartirlo con colegas –por chats o canales de Teams– será detectado y transferido a la cuarentena casi de inmediato para que otros usuarios no tengan la oportunidad de abrirlo e iniciarse la infección.



“Las empresas que se están mudando a los servicios en la nube y tienden a usar herramientas de comunicación, como Microsoft Teams, quieren mantener sus datos protegidos y cumplir con los requisitos seguros de colaboración y mensajería para sus empleados. Para ayudar a las empresas a satisfacer estas necesidades, hemos ampliado la protección de Microsoft 365 para que abarque todas las aplicaciones correspondientes. Esto garantiza a los clientes que todo el servicio en la nube esté protegido de forma predeterminada y que las amenazas potenciales no afecten los procesos de trabajo de los empleados", dijo Sergey Martsynkyan, director de marketing de productos B2B en Kaspersky.