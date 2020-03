Cisco simplifica la seguridad y aborda la complejidad con la nueva plataforma nativa en la nube SecureX

Cisco presentó la simplificación radical de la forma en que los clientes ven la cartera de Cisco Security y abordan su complejidad, uno de los principales puntos débiles para los CISO (directores de seguridad de la información, por sus siglas en inglés). Tras una década de inversión significativa en innovación, alianzas, adquisiciones, investigación de clientes y estándares de código abierto, Cisco ahora ofrece a los clientes la plataforma de seguridad nativa en la nube más amplia e integrada de la industria, Cisco SecureX.

Cisco SecureX ofrece una experiencia completa al usuario a través de la amplia cartera de seguridad integrada de Cisco y la infraestructura de seguridad existente de los clientes. Cisco SecureX unifica la visibilidad, identifica amenazas desconocidas y automatiza los flujos de trabajo para fortalecer la seguridad de los clientes a través de la red, endpoints, la nube y las aplicaciones. Debido a que la simplicidad es esencial para asegurar la transformación digital actual, Cisco SecureX está incluido con cada producto de Cisco Security.



A medida que las empresas adoptan la transformación digital, la expansión a la nube, la incorporación del IoT (Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés) y el acceso inalámbrico de alta velocidad, aumenta la superficie de ataque respectivamente. Asegurar este complejo entorno se vuelve difícil con diferentes tecnologías que no se integran. El estudio de Cisco, CISO Benchmark 2020, encontró que de 2,800 profesionales de seguridad encuestados, el 28 por ciento siente que administrar un entorno de múltiples proveedores es muy complejo; un aumento de ocho puntos con respecto a la encuesta del año pasado.



"Como CISO, es un verdadero desafío de seguridad proteger a nuestros estudiantes, personal y los datos confidenciales que esto conlleva. Tener una plataforma de seguridad holística nos ha ayudado a simplificar y acelerar nuestras operaciones de seguridad. Todas nuestras herramientas perfectamente integradas en el enfoque de plataforma de Cisco nos dan una visión de nuestra protección en capas y economiza nuestro valioso tiempo", dijo Don Bryant, CISO, Universidad de Carolina del Norte en Pembroke.



"Casi un tercio (31 por ciento) de las organizaciones basan la supervisión y protección de la ciberseguridad en más de 50 productos de seguridad diferentes. Esto no sólo añade costo y complejidad, sino que también hace que sea más difícil detectar y responder a incidentes de ciberseguridad de manera oportuna", comentó Jon Oltsik, Director de Análisis Senior y Miembro del Grupo de Estrategia Empresarial (ESG, por sus siglas en inglés). "Las plataformas de tecnología de ciberseguridad integradas como Cisco SecureX tienen el potencial de enfrentar estos desafíos económicos, técnicos y de recursos al proporcionar una detección de amenazas más completa, una respuesta automatizada a incidentes y facilitar las funciones operativas."



Las principales funciones de Cisco SecureX incluyen:



• Unificar la visibilidad en todas las partes de la cartera de seguridad de los clientes, Cisco o soluciones de terceros.



• Proporcionar a los clientes y socios valor comercial en menos de 15 minutos, a través de soluciones totalmente nativas de la nube y multiusuario.



• Análisis de eventos y datos en toda la empresa, incluidos más de 150 millones de endpoints, tráfico de red de switches y routers, incluyendo el tráfico encriptado, Google, AWS y Azure, así como de centros de datos privados.



• Identificar en cuestión de minutos quién y qué se ha atacado, permitiendo correcciones usando el enriquecimiento de datos de los productos de seguridad y las fuentes de inteligencia de amenazas.



• Llevar el poder de los analistas de amenazas de Cisco Talos al Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) del cliente para buscar las últimas amenazas.



"La industria se ha inundado con miles de productos puntuales que estaban destinados a ayudar a los clientes, pero en su lugar crearon entornos inmanejables con productos que no funcionan entre sí. Esto ha creado lagunas en la postura de seguridad de las empresas", dijo Gee Rittenhouse, SVP y GM de Cisco Security Business Group. "Además de los ciberdelincuentes, la complejidad se ha convertido en otro riesgo que los equipos de seguridad tienen que superar.



Cisco SecureX es un cambio fundamental en la experiencia de seguridad de los clientes al quitar la complejidad y proporcionar una visión unificada sobre el estado de los servicios de seguridad y las alertas de los clientes. Al hacerlo, los equipos de seguridad pueden ser más eficientes con los recursos y ser un facilitador de negocio que impulsa la transformación digital hacia adelante".

Se espera que Cisco SecureX esté disponible al público en el mes de junio.