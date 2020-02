Netskope anuncia la disponibilidad de su solución de acceso seguro Zero Trust para Entornos Híbridos de TI

Netskope anuncia la disponibilidad general de Netskope Private Access, una solución de Acceso a la Red basada en el modelo Zero Trust (ZTNA) y nativa en cloud que proporciona acceso rápido y seguro a aplicaciones privadas, bases de datos, archivos compartidos, servidores y otros servicios alojados en nubes públicas y centros de datos empresariales.

Netskope Private Access es la última herramienta integrada dentro de la plataforma Netskope Security Cloud, ofrecida a través de la red global Netskope NewEdge, y que, entre otras, facilita una conectividad sin fisuras para los usuarios autentificados, es compatible con cualquier aplicación y protocolo, reduce el riesgo empresarial y simplifica la infraestructura de TI.



A medida que las empresas han ido desplegando un mayor número de aplicaciones privadas en la nube pública, las redes VPN heredadas no han podido afrontar dicho cambio, al seguir ofreciendo una única conexión a la red punto a punto, la cual permanece ciega ante las aplicaciones, es excesivamente compleja y ralentiza la labor de los empleados y socios comerciales. Como resultado, cuando se utilizan VPN tradicionales, estas proporcionan una seguridad inadecuada, lo que permite a los usuarios, insiders maliciosos o ciberdelincuentes moverse con total libertad dentro de la red corporativa.



El hecho de que los proveedores de VPN heredados no puedan cubrir los nuevos casos de uso que demandan los dinámicos entornos de TI híbridos ha llevado a las organizaciones cloud first a buscar soluciones que ofrezcan un acceso fácil y seguro a las aplicaciones en múltiples ubicaciones, sin necesidad de tener que enrutarlas a través de la WAN corporativa. Este enfoque de ZTNA permite proteger las aplicaciones y los recursos internos contra las amenazas externas, al tiempo que asegura un control de acceso a nivel de aplicación basado en la identidad del usuario y la postura de seguridad del dispositivo. Además, un enfoque ZTNA responde a la demanda de aquellos usuarios que esperan utilizar una red que haga que su experiencia con estas aplicaciones sea rápida y fiable.



Según el informe de Gartner "The Future of Network Security is in the Cloud" (El futuro de la seguridad de la red está en la nube), publicado en agosto de 2019: "La complejidad, la latencia y la necesidad de descifrar e inspeccionar el tráfico cifrado de una vez aumentarán la demanda para la consolidación de las capacidades de red y de seguridad como servicio a través de un servicio de acceso seguro en el perímetro entregado desde la nube (SASE)".



Una plataforma cloud completa



Con la suma de Netskope Private Access a Netskope Security Cloud, Netskope lidera el mercado gracias a una plataforma cloud consolidada y unificada que asegura la visibilidad, el acceso seguro, la protección contra amenazas y la seguridad de los datos sensibles para los empleados conectados a Internet. La innovación y el liderazgo de los productos de Netskope queda más patente aún a través del hecho de que, en la actualidad, es el único proveedor de seguridad en la nube con una red global nativa cloud, denominada Netskope NewEdge. Esto proporciona una arquitectura siempre disponible y de alto rendimiento que está construida para mejorar las funciones de seguridad sensibles a la latencia, como la prevención de pérdida de datos (DLP) y la protección contra amenazas.

Como parte de Netskope Security Cloud -junto al Gateway de Seguridad Web de Próxima Generación (NG SWG) de Netskope y las soluciones Cloud Access Security Broker (CASB) y Cloud Security Posture Management (CSPM)- Netskope Private Access (NPA) ofrece ZTNA a través de un mismo cliente único, y su gestión, a través de la misma consola, asegura protección de datos, frente a amenazas y gestión de incidentes para sitios web y aplicaciones en la nube, como aplicaciones tradicionales.



"Como empresa pionera en la nube, con una plantilla que es en gran parte remota, tenemos que proporcionar acceso a las aplicaciones basado en el modelo de confianza cero", afirma Josh Burpo, Responsable de Ingeniería de Redes y Seguridad en The Climate Corporation. "Seleccionamos Netskope Private Access por su rápido despliegue y porque nos permitió eliminar la gran cantidad de accesos VPN en favor de un acceso controlado proporcionado como servicio. Ahora sabemos que nuestros empleados pueden acceder de forma segura a las aplicaciones privadas dondequiera que ellos estén".



"Después de un largo período de pruebas, que ha tenido una acogida inmensamente positiva, nos complace anunciar la disponibilidad de Netskope Private Access e integrar un producto más dentro de nuestra plataforma SASE", comenta David Goldschlag, Vicepresidente de Gestión de Productos de Netskope. "Somos uno de los pocos líderes del mercado que han adoptado SASE recientemente, y somos la única compañía que combina las capacidades de ZTNA, SWG, CASB y DLP para ofrecer una protección completa frente a amenazas y datos en línea a través de aplicaciones cloud y servicios web. Netskope Private Access, que reduce el riesgo y aumenta la eficiencia al proporcionar a los empleados acceso seguro a aplicaciones privadas en sus centros de datos y en la nube pública, ofrece componentes clave de la arquitectura SASE y acerca aún más a la industria al futuro de la seguridad de redes y datos basada en cloud”.