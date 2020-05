AhnLab llega a México y lo hace en alianza exclusiva con PC-Com Mayorista

AhnLab, compañía de origen coreano y especializada en ciberseguridad que ofrece soluciones basadas en una Plataforma de Seguridad Unificada, anuncia su llegada a México a través de una alianza exclusiva con PC-Com Mayorista.

La oferta tecnológica de AhnLab incluye soluciones en hardware y software que pretenden responder a las necesidades más exigentes y actuales del mercado mexicano, la baja latencia y el alto rendimiento son características que destacan, además del precio que será totalmente accesible para las empresas en nuestros país.



Su Plataforma de Seguridad Unificada permite, hacer frente a los cambiantes desafíos de seguridad TI, brindando protección integral ante amenazas avanzadas gracias a la calidad e innovación constante en todos los niveles de seguridad TI.



La oferta del fabricante incluye soluciones como: Advanced Threat Defense con AhnLab, MDS Endpoint Security con AhnLab EPP, AhnLab EDR, V3 Internet Security, V3 Net for Windows Server, V3 Mobile Security, AhnLab EPS y AhnLab TS Engien Network Security con AhnLab TrusGuard DPX y AhnLab TrusGuard Service; además Servicios Administrados de Seguridad, Servicios de Consultoría de Seguridad TI y Servicios Forences.



Al respecto Michael Cho, head of global business team en AhnLab, comenta que dichas soluciones se caracterizan por contener alto grado de protección contra las amenazas avanzadas más sofisticadas en la actualidad.



“AhnLab es una compañía con veinticinco años de trayectoria y experiencia en ciberseguridad informática. Desarrollamos el primer antivirus en Corea, y al día de hoy ofrecemos soluciones confiables y rentables para proteger desde el endpoint, el perímetro y la nube. La tecnología de AhnLab está diseñada para proteger de amenazas como: ransomware, malware, APTs, contra DDoS, contamos con la infraestructura tecnológica necesaria para brindar protección completa. Contamos con una base de 55 mil clientes alrededor del mundo, y está conformada por pequeñas, medianas y grandes empresas en los sectores de gobierno, manufactura, proveedores de Internet, entre otros”, explicó.



“El Análisis de malware, la baja latencia, alto rendimiento, y el Fast Response, además de la alta accesibilidad en costo, son características destacables de las soluciones de AhnLab”, añadió..



Respecto a la alianza con PC-Com Mayorista, Cho comenta que: “En AhnLab nos encontramos muy contentos de participar en esta alianza con PC-Com Mayorista ya que cuenta con el expertise técnico que se requiere, y que el cuidado técnico es la clave para los clientes.



Asimismo, su experiencia en seguridad informática y su alto nivel de respuesta concuerdan con nuestra estrategia de Fast Response y eso es lo que nos permitirá el éxito para la entrega de nuestras soluciones. Cuenta con una red amplia de canales a los cuales queremos dar a conocer nuestra oferta y que realmente aprovechen las oportunidades de negocio que les representará, ya que ofrecemos tecnologías de grado militar para asegurar las redes empresariales actuales, las mejores garantías, así como márgenes de ganancia muy interesantes. Con PC-Com Mayorista queremos llegar a todo México, de ahí pretendemos que sea nuestro puente a todo América y Sudamérica”



Cabe señalar que PC Com se ha destacado en el mercado por ofrecer soporte técnico especializado, apoyo en implementación, capacitación y brindar la respuesta óptima a los distribuidores, así como el apoyo a los clientes finales.



En conjunto las empresas comenzarán sus actividades de marketing, entre las que se incluyen: trainings en línea, sesiones especializadas comerciales y técnicas, además de ofrecer todo el apoyo necesario a sus canales en estos tiempos de COVID-19, estos pueden ir desde antivirus AhnLab sin costo hasta apoyos con créditos especiales.



“En AhnLab queremos que las empresas mexicanas se sientan felices y libres de riesgos en sus redes informáticas, ya que nuestras soluciones les protegen en un porcentaje muy elevado, garantizando la integridad de su información” puntualizo Cho.



Por su parte, Edgar Corella, director general de PC-Com Mayorista, comenta que: “Para PC-Com Mayorista, esta alianza representa muchas oportunidades para nuestros canales, ya que se trata de tecnología de ciberseguridad de grado militar y a un costo accesible para todo tipo de empresa. Con AhnLab cubrimos todos los vectores de comunicaciones de las redes de las empresas, que ahora con esta pandemia, ha obligado a una transformación en la forma de trabajo, tanto en sitio como Home, lo que nos enfrenta a un panorama más delicado, y el reto será la protección a la redes hibridas, y es por ello que confiamos en una de las marcas líderes asiáticas, además de la garantía que ofrecer en la entrega de producto, es una empresa muy bien organizada y dispuesta a soportar las necesidades de nuestro mercado”



“Las redes híbridas son más difíciles de controlar, el trabajo remoto obliga a usar la nube y es allí en donde debemos poner mayor atención y garantizar que las comunicaciones sean lo más eficientes posibles y sin riesgos a ataques que dejarían a las empresas sin operación y con pérdidas importantes”, puntualizo Corella.



Es claro que los procesos de negocio están cambiando, principalmente en áreas administrativas, comerciales, mercadológicas, en las que se intercambia mucha información por correo electrónico, y este vector es el de mayor peligrosidad, por lo tanto, se debe poner mayor énfasis en protegerlo.



Más información: https://pccommayorista.com/ahnlab