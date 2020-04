Licencias OnLine propone los elementos clave para un teletrabajo seguro y productivo

Licencias OnLine presentó su postura en torno al Teletrabajo con base en el escenario de la pandemia que azota al mundo obligando a las empresas a cambiar su modo de trabajo y, en consecuencia, a adaptar sus estructuras para que el aislamiento no sea un impedimento en la continuidad del negocio.

La transformación de la forma en que operan las organizaciones en estos momentos hace habitual la tercerización o el consumo directamente desde la Nube. Y es aquí donde cobran relevancia conceptos como “capacitación continua” ya sea de manera presencial, semipresencial, remota o simplemente contenido digital pre grabado. En el contexto actual, esto deja de ser una tendencia y se vuelve una realidad.



El avance del Covid-19 y las medidas de aislamiento adoptadas por los diferentes países de la región, exigen a las empresas trasladar colaboradores al trabajo en casa, implicando necesariamente la adopción de soluciones para lograr desarrollar las tareas diarias eficazmente. “Las empresas, de la noche a la mañana, tuvieron que dar accesibilidad a sistemas que siempre estuvieron en las premisas de sus infraestructuras. Estas últimas semanas, el mundo se volcó en la digitalización de servicios del trabajo tradicional - que era tener acceso a la red corporativa y dependencia a la oficina tradicional, se volvió un trabajo moderno, colaborativo, con múltiples dispositivos”, explicó Pablo Barriga, Solutions Architect de Go Connect para Licencias OnLine. “Las organizaciones empezaron a pensar en cómo transformar rápidamente sus propias infraestructuras o aplicaciones para este escenario que el mercado demandó por el tema de la pandemia”.



Las empresas, a pesar de la coyuntura, no pueden dejar de producir. Hay muchas que comercializan sus servicios, dan soporte, venden conocimiento y a través de la digitalización de estas aplicaciones pueden generar estos escenarios. La plataforma GoConnect de Licencias OnLine propone una integración de soluciones que precisamente facilita el teletrabajo. “Lo hemos enmarcado en tres escenarios potenciales – detalla el ejecutivo - El primero es trabajar en esa conectividad segura con marcas como Check Point, Forcepoint, Sophos, Citrix, cuyas soluciones siempre han sido focalizadas en el tema de seguridad perimetral, pero hoy son habilitadores de lo que es una actividad segura y con foco en VPN. El segundo es optimizar la colaboración, es decir, cómo puedo trabajar en un documento con toda mi área de negocio y establecer una comunicación unificada. Aquí entran en juego herramientas que nos permiten generar esta colaboración integrada y que, al mismo tiempo, la empresa no pierda la eficiencia de la productividad que tenía al manejar estas herramientas.



Herramientas como Microsoft Teams, constituye un habilitador para establecer con éxito esta colaboración, al integrar los componentes de la suite Office 365, y Citrix ShareFile, una plataforma de colaboración documental. Finalmente, tenemos el último escenario potencial: las aplicaciones. Aquí nos referimos a la virtualización de escritorios. Entran en juego los servicios en la nube de Microsoft, en la nube de Azure como tal, y podemos virtualizar estos escritorios o aplicaciones con diversas alternativas como Citrix, o VMWare como una solución integral orquestada”.

A partir de estas nuevas modalidades de trabajo, la ciberseguridad toma mucha más relevancia de la habitual. “Cuando hablamos de ciberseguridad en teletrabajo surgen tres consideraciones técnicas: primero, asegurar la conectividad que es tener una VPN segura; segundo, la seguridad de la identidad del usuario a través de temas de doble factor de autenticación; y tercero, seguridad de puntos finales, que sea una estación segura, con antimalware, que tenga un antivirus next generation”, comentó Pablo Barriga.



Licencias OnLine se ha propuesto estar cerca de sus socios, acompañar sus operaciones y habilitar lo necesario para fortalecer la continuidad de sus negocios es nuestra prioridad en estos tiempos de aislamiento. En ese sentido, gracias al impulso del modelo de Distribución como Servicio (DaaS), el mayorista ha hecho una reconversión tanto interna como externa que le permite contar con una plataforma de negocios 100% digital que se apalanca en:

• Business Intelligence: estrategia de datos para ayudar a los partners a tomar las mejores decisiones de negocios.



• Transacciones automatizadas: conexiones directas con los vendors líderes, para aprovisionar servicios en tiempo real y para ofrecer una operación sencilla y escalable.



• Customer Experience: asegurar una completa experiencia digital preparando sus plataformas y también su equipo humano.



• Herramientas de marketing digital: pone a disposición de los canales las mejores herramientas de marketing personalizadas para acompañarlos en la generación de demanda de forma ágil y sencilla



• Personalización de contenidos: acerca información sobre eventos, soluciones y negocios, especialmente seleccionada para el perfil de canal que hace la consulta.



Por último, el mayorista destacó que pone a disposición de sus socios al equipo de ingeniería y servicios profesionales en toda la región para que los partners y clientes sigan desarrollando con éxito sus proyectos, ofreciendo: Implementación y configuración de nuevas plataformas, migración y actualización de versiones, asesoría en arquitectura de soluciones integradas (Go Connect), Servicios de consultoría y tutoría para soluciones cloud, Entrenamientos especializados y servicios adaptados a la medida de las necesidades de los proyectos.