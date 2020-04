Tendencias Tecnológicas LOL 2020 ante emergencia sanitaria

Licencias OnLine presentó su informe de tendencias tecnológicas especialmente útiles en tiempos de COVID-19, las cuales ya están generando cambios significativos en las organizaciones, basadas en las tecnologías emergentes y su notable evolución a favor de la seguridad, la experiencia del usuario y el desarrollo de capacidades de los profesionales en IT. Haciendo un análisis global encontramos 5 claras tendencias.

1) Resiliencia empresarial en la infraestructura.

Actualmente muchas organizaciones realizan sus operaciones 90% digitales y operan 24x7, mucho más ahora con el aislamiento por seguridad ante la emergencia sanitaria, por lo que tener un plan de recuperación ante incidentes y desastres con una estrategia de seguridad en la información adecuada; son medidas obligatorias. En este sentido, éstas no solo deberían abarcar escenarios de servidores virtuales o físicos sino también escenarios SaaS y/o PaaS.

2) Ciberseguridad para la empresa moderna.

Pese a que los proveedores Cloud continúan actualizando sus estándares de seguridad, el concepto “Seguridad Compartida” hace referencia al cliente como responsable de proteger las aplicaciones y los datos que se almacenan en estos entornos. Los alcances de seguridad de nube no solo abarcan la protección de cargas de trabajo en un IaaS sino también en escenarios SaaS y PaaS, por lo que el enfoque del mercado consiste en consolidar y unificar criterios de seguridad de la información para todos los elementos tecnológicos que usa la empresa, y entre los cuales se incluyen el data center, los dispositivos móviles, las estaciones de trabajo y los dispositivos inteligentes, por mencionar solo algunos, especialmente aprovechados en estos tiempos de trabajo a distancia obligatorio que dictan la mayoría de los gobiernos a nivel regional.

3) Experiencia del usuario.

La productividad como protagonista en cualquier empresa deberá mejorar, especialmente ahora que los empleados trabajan a distancia y no tienen el acceso inmediato al soporte físico del equipo de sistemas, lo que vuelve inminente el desarrollo de herramientas tecnológicas como: aplicaciones y plataformas que sean amigables, intuitivas y de fácil uso, además de lograr adaptarse a las distintas plataformas que el usuario actual demanda como estaciones de trabajo. Abriendo con esto una amplia gama de oportunidades para generar servicios de seguridad y gestión de endpoints.

4) Aplicaciones nativas

Las organizaciones están tomando pasos acelerados para adoptar metodologías como DevOps y crear una cultura colaborativa entre el área de desarrollo e infraestructura, como objetivo común para liberar nuevas versiones de las aplicaciones, que sean estables, seguras y con impacto positivo en el negocio. La intensificación del uso de aplicaciones nativas para entornos empresariales, comprueban que estos productos digitales aumentan la productividad, optimizan la gestión de los datos, y la relación con los clientes, entre otros beneficios.

5) El especialista de IT 4.0

Con el uso de tecnologías como: Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Automatización mediante la Robótica de Procesos y otras que impulsan esta transformación se cambia la forma en que operan las empresas, algunas están tercerizando o consumiendo directamente desde la Nube. Por lo cual veremos una mayor inversión por parte de las organizaciones para capacitar a sus profesionales en lenguajes de automatización, inteligencia artificial y contenedores.



Nuestro informe incluye un análisis de la evolución en la región.

- Para 2025 el 80% de las empresas globales migrarán completamente de los centros de datos locales al alojamiento en la nube.



- Los departamentos de TI ya no solo mantienen las luces encendidas, sino que también son proveedores estratégicos para la organización.



- EL 75% de los líderes de las áreas de Infraestructura y Operaciones no están preparados con las habilidades necesarias para desenvolverse correctamente en el ámbito laboral durante los próximos dos o tres años.



Licencias OnLine concluyó: “El papel de los canales de tecnología con una visión a 2025, conlleva una integración casi total con sus clientes, donde el entendimiento del modelo de negocio, su perspectiva de crecimiento y manera de afrontar la nueva era de productividad digital deberá asumirse como auténtico socio de negocio y no como proveedor; será sin duda el reto principal y una de las llaves más importantes para el éxito comercial de la nueva generación de integradores. Este modelo implica una gran oportunidad para generar una cultura diferente de negocio más cooperativa, más colaborativa, sin tanto encasillamiento”, explicó Pablo Barriga Solutions Architect para Licencias OnLine.