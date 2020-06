TechZone ofrece sensores para mejorar la seguridad en casa

TechZone comparte que sensores de movimiento, puertas y ventanas son dispositivos que pueden ayudar a reformar la seguridad en casa, abriendo la posibilidad de alertar en caso de alguna posible intrusión.

Los sensores de TechZone podrían alcanzar hasta 70 metros de comunicación con el centro de comando de la solución Smart Home by TechZone, o directamente a través de Wi-Fi con la app Smart Life by TechZone, con el fin de que anuncien cuando una puerta o ventana es abierta, o bien, si existe la presencia de algún intruso en lugares o habitaciones donde no debería estar alguien en ese momento.



Se pueden colocar tantos sensores como sean necesarios y, para su configuración, sólo se requiere de vincularlos a la app Smart Life o al centro de comando de la solución Smart Home, y en las que se pueden integrar otros dispositivos como cámaras inteligentes, sirenas o alarmas, video portero, control remoto/botón de pánico, focos inteligentes, enchufes o barras de energía inteligentes, entre otros.



De esta manera, TechZone ofrece una alternativa de tranquilidad para proteger a nuestros seres queridos en caso de tener que salir de casa por el trabajo, o bien, tener una alarma en nuestro Smartphone si alguien entra o viola alguno de los accesos de la oficina, departamento o casa (mediante la instalación opcional de cámaras, Smart Home by TechZone puede grabar escenas y dar características de los posibles intrusos).



Todos los componentes de automatización de TechZone se encuentran disponibles en mayoristas como Ingram, CVA, CompuSoluciones, CT Internacional, DC Mayorista y TechData.