CDVI anuncia su sistema de detección de temperatura y reconocimiento facial

CDVI anuncia el lanzamiento de un nuevo dispositivo que permite una gestión inteligente y automática de acceso, evitando riesgos potenciales de contagio y propagación del virus Covid-19.

Equipado con alarmas audibles y visuales, el sistema FTC1000 detecta la temperatura corporal del sujeto en tiempo real, activando la alarma cuando la temperatura corporal es superior al umbral establecido o cuando el sujeto no es reconocido. Al mismo tiempo, el sistema es capaz de notificar si el usuario no porta una mascarilla facial protectora.



El sistema FTC1000 ha sido diseñado para el reconocimiento facial y la detección de la temperatura corporal con o sin mascarilla, garantizando el manejo automático de las entradas para la prevención de enfermedades transmitidas por contacto.



Su instalación rápida y fácil lo hace único en el control y gestión del flujo de personas que entran y salen de hoteles, tiendas, oficinas, restaurantes, supermercados, ferias, gimnasios, empresas, estaciones de autobuses y metro, consultorios dentales y mucho más.



Incluye software de administración para controlar uno o más dispositivos, sin licenciamientos. El dispositivo tiene una precisión de +/- 0.3 ° C.