SonicWall ayuda a empresas a aplicar estrategia segura de trabajo a distancia

El brote de coronavirus constituye un grave problema sanitario, así lo confirmó la Organización Mundial de la Salud el pasado miércoles 11 de marzo al declararlo como pandemia, debido a sus grandes niveles de propagación a nivel global. Con el fin de ayudar a prevenir el contagio diversas organizaciones, empresas y negocios están protegiendo a su personal brindando a los empleados la posibilidad de trabajar a distancia. Esta práctica ayuda a limitar el contacto individual con grandes grupos o multitudes (por ejemplo, en restaurantes, oficinas, durante los desplazamientos) donde el virus se puede propagar fácilmente.

Por esta razón, la frase «quédense en casa» se escucha cada vez con más frecuencia en muchas regiones en las que existe una preocupación por la salud de los ciudadanos, incluso convenciones mundiales con sede en diferentes partes del mundo están siendo canceladas. Sin embargo, los mercados, negocios, empresas y actividad económica en general no pueden detenerse por completo, haciendo que el trabajo remoto se convierta en una estrategia de contención, aunque esto también represente un reto para los departamentos de Recursos Humanos.

De acuerdo con Gartner, los planes regulares de contingencia de RR. HH. ya deberían especificar funciones clave, roles, habilidades y actividades requeridas para mantener la organización en funcionamiento, y que se pueden hacer de forma remota. Sin embargo, en una crisis repentina, esos límites pueden extenderse y requerir que ofrezca diferentes tipos de soporte y opciones de trabajo no tradicionales

Este tipo de precauciones están causando un aumento inesperado de trabajadores móviles, por ejemplo, aunque cabe señalar que muchas organizaciones no tienen suficientes licencias de redes privadas virtuales (VPN) para hacer frente a este aumento de usuarios. Esto implica una doble preocupación para las empresas, ya que los empleados podrían no tener acceso a los recursos de la empresa, o bien, abrir brechas de ciberseguridad al no contar con acceso remoto seguro.

Aunque todos los esfuerzos están centrados en reducir el impacto de esta pandemia, la realidad es que los ciberatacantes aprovechan estas oportunidades para realizar ataques de múltiples formas. En este sentido, para que una organización esté preparada para lo inesperado —incluso para lo que parece imposible— se debe elaborar, perfeccionar y poner en marcha un plan sólido de recuperación de desastres y de continuidad empresarial. En este documento SonicWall comparte las «5 prácticas básicas para garantizar la continuidad del negocio».

Como aliado en una estrategia de contención de esta y cualquier otra naturaleza, la propuesta tecnológica de SonicWall a temas de trabajo remoto es Secure Mobile Access (SMA), un Gateway de acceso seguro unificado que permite a la organización ofrecer acceso a cualquier aplicación en cualquier momento, lugar y en cualquier dispositivo. El control gradual de SMA, la autorización a dispositivos de contextos informados, las conexiones VPN a nivel de aplicación y la autorización avanzada con single sign-on, permite a las organizaciones usar la nube de forma segura y adaptarse rápidamente a una estrategia de movilidad, que permita hacer frente a este tipo de contingencias.



Licencias VPN Spike Gratuitas

Las empresas que cuentan con dispositivos SonicWall SMA serie 100 o 1000 o si cuentan con licencias de Servidor de Gestión Central (CMS), SonicWall les ayudará a implementar licencias Spike gratuitas de 10 días con el fin de ayudar a gestionar temporalmente el aumento en la capacidad de VPN. Puede ponerse en contacto con SonicWall o con su partner de SecureFirst de SonicWall para obtener ayuda.

Eustolio Villalobos, Country Manager para México y Centro América y El Caribe en SonicWall