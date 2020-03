Tres formas de automatización que ayudan con la estrategia de protección de datos

¿Elige procesos manuales o automatizados en su base de datos diariamente? La mayoría de los líderes de TI consideran la automatización como una nueva forma de servir mejor a los clientes, acelerar la innovación de productos y ofrecer más resultados de ingresos para su organización. En este artículo hablaré sobre tres formas en cómo la automatización encaja en una estrategia de protección de datos.



1. La automatización acelera la recuperación ante desastres en la nube



Las organizaciones se ejecutan con datos, pero ¿qué sucede cuando esos datos no están disponibles? El año 2020 comenzó con desastres naturales sin precedentes, tales como: los incendios en Australia, inundaciones en Brasil y tornados en los Estados Unidos. En el mundo virtual, no es diferente. Escuchamos sobre un nuevo ataque de ransomware cada semana.



La recuperación ante desastres, incluidos los basados en la nube, es más importante que nunca. Con estas emergencias, el tiempo es crítico, por lo que la automatización se convierte en una necesidad. ¿Qué pasaría si pudiera automatizar la recuperación ante desastres? ¿Qué pasaría si solo pudiera usar un comando de voz de SMS para iniciar la recuperación ante desastres?



Un ejemplo práctico: los terremotos que han ocurrido en los últimos años en México. Con este escenario, un comando de voz por SMS activa la recuperación ante desastres en una nube al otro lado de la ciudad e incluso del país. En decir, la recuperación ante desastres se puede iniciar con un comando de voz y sin ninguna otra intervención humana.



2. La automatización ayuda a mitigar los riesgos.



Cada vez más ejecutivos están interesados en la mitigación de riesgos. Esto se debe a que el riesgo es un problema para los niveles C y la gestión. De hecho, el enfoque ejecutivo en mitigar riesgos y amenazas es evidente en el 69% de los clientes de la nube, según una encuesta de Commvault. La protección automatizada de datos es una parte importante de la mitigación de riesgos.



Desafortunadamente México está en el top 10 de los países con más ataques de ransomware según varias marcas especializadas en seguridad. En tales casos, el software de protección de datos representa una de las principales herramientas capaces de identificar el ataque. El software incluye control automatizado que activa una alerta si sus datos experimentan una actividad inusual. Es este tipo de control capaz de alertar a las autoridades estatales sobre un ataque de ransomware que afecta los servicios a los ciudadanos.



3. La automatización ayuda con los desafíos de contratación de TI



Si puede automatizar procesos, especialmente procesos de bajo nivel, puede enfocar a su equipo de TI en proyectos estratégicos (esto puede ser tan básico como migrar datos a la nube). En la encuesta realizada por CITO Research y Commvault, "Executive Cloud Survey", el 68% de los líderes de TI dijo que el volumen de datos que se moverán a la nube es una barrera importante que se debe superar.



¿Tiene una línea de tiempo específica para sus proyectos en la nube? ¿Desea que su equipo pase tiempo escribiendo guiones, o preferiría permitirles usar una interfaz simplificada con API para migrar datos de manera segura y eficiente al proveedor de la nube o proveedores de su elección?



Ahorrar tiempo es uno de los beneficios, pero también significa satisfacción laboral. A nadie le gustan los procesos repetitivos. Si puede automatizar algo tan simple como archivar datos, especialmente archivar datos en la nube, ahorrará trabajo físico y evitará trabajos repetitivos y aburridos. Además de liberar tiempo en equipo para otros proyectos.



¿Qué opina sobre el papel de la automatización en el entorno de TI actual? Si aún no puede automatizar tareas repetitivas, emplear la automatización para mitigar el riesgo o acelerar la migración de datos en la nube, puede ser el momento de un cambio.

Bruno Lobo, LATAM General Manager de Commvault