nCipher lanza arquitectura cloud-first

nCipher Security anuncia dos nuevas incorporaciones a su portfolio de módulos de seguridad de hardware (HSM) nShield: nShield Web Services Option Pack y nShield Container Option Pack, los cuales permiten que sea más sencillo implementar aplicaciones en la nube y dotarlas, ya sean públicas o privadas, de seguridad y control.

nShield Web Services Option Pack es una solución tecnológica para el desarrollo de HSM en los actuales y demandantes centros de datos cloud-first. nShield Web Services Option Pack proporciona una API REST fácil de usar entre aplicaciones que requieren claves criptográficas y protección de datos y los HSM nShield. Los HSM nShield desempeñan una variedad de funciones criptográficas incluyendo la generación de claves, encriptación, desencriptación, firma y verificación. nShield Web Services Option Pack posibilita la implementación de aplicaciones - apoyadas por HSM nShield altamente fiables - que pueden escalar de forma dinámica para cumplir con las necesidades de centros de datos diseñados para la nube. Clientes también pueden usar sus propias aplicaciones de soporte de carga para gestionar el trabajo de los HSM, simplificando el despliegue / la configuración HSM y garantizando la mejor utilización de la flota HSM.



nShield Container Option Pack permite a los HSM nShield operar sin interrupciones en un ambiente de contenedores. En cuanto a las prácticas con visión de futuro en la nube y en la empresa, el uso de contenedores se ha convertido en el modelo arquitectónico predilecto por parte de aquellos que persiguen beneficios en cuestión de desarrollo, flexibilidad y orquestación. nShield Container Option Pack permite a desarrolladores hacer uso de las ventajas que aportan las plataformas en contenedores, así como del acceso a los HSM nShield para procesar datos sensibles y materiales clave - a la vez que reduce el tiempo necesario para desarrollar e implementar aplicaciones de contenedores seguras. Ningún otro proveedor de HSM ofrece una integración impecable con contenedores de aplicaciones - logrando que sea fácil incorporar el apoyo HSM en contenedores de soluciones y proporcionando un modelo de implementación que permite a clientes centrarse en las aplicaciones sin tener que preocuparse por la integración con HSM.



“Uno de los mayores impulsores y facilitadores de la transformación digital es la gran acogida empresarial de la nube. IDC estima que el 70% de las nuevas aplicaciones de empresa serán desarrolladas nativamente en la nube antes de 2021,” dice José Rivera, director de ventas para nCipher Security. “A medida que las organizaciones adoptan cada vez más estrategias cloud-first, sus preocupaciones en cuanto a seguridad no desaparecen puesto que disminuye su visibilidad sobre cómo están siendo protegidos sus datos y pierden el control sobre cómo su infraestructura está siendo construida. Asimismo, la gran mayoría de las organizaciones operan en entornos multi-nube, lo cual puede suponer un reto a la hora de implementar y manejar políticas de protección de datos y claves de cifrado que protegen sus aplicaciones y datos en la nube. nCipher proporciona un gran apoyo para entornos en la nube y tecnologías de seguridad de datos para la seguridad multi-nube, desde el manejo de claves propias (BYOK por sus siglas en inglés) hasta el cifrado sencillo, eficiente y bajo demanda que presenta nShield as a Service. La incorporación a nuestro portfolio de nShield Web Services Option Pack y nShield Container Option Pack permite recortar tanto en tiempos como en presupuesto, lo cual significa que nCipher ofrece una atractiva gama de productos para aquellos clientes que se desenvuelven en ambientes modernos, tanto públicos como privados e híbridos. Permitiéndoles aprovechar las plataformas en la nube sin perder el control de sus claves o sus datos.”



El portfolio HSM nShield de nCipher también incluye las siguientes soluciones para clientes que busquen una estrategia cloud-first:



nShield as a Service

Este servicio de suscripción proporciona a los equipos de desarrollo e implementación con acceso simplificado a los HSM nShield Connect en la nube, permitiendo a organizaciones migrar a estrategias cloud-first a la vez que mantienen controles estrictos de seguridad requeridos para sus aplicaciones críticas de negocio. Apoya las cambiantes preferencias de negocio - gastos operacionales en vez de gastos de capital -, se alinea con los modernos procesos de trabajo y desarrollo y reduce el tiempo empleado por el personal de seguridad en tareas de mantenimiento y supervisión.



Bring Your Own Key (BYOK)

Empleado en conjunción con los HSM nShield, puede traer su propia clave (BYOK) a sus aplicaciones de nube, ya sea utilizando Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) o Microsoft Azure.



Los HSM nShield son altamente fiables y permiten a clientes continuar beneficiándose de la flexibilidad y economía de servicios en la nube, a la vez que refuerzan la seguridad de sus prácticas de gestión de claves y adquieren mayor control sobre las mismas.